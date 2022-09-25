Netflix影迷盛會 宋慧喬新劇造型玩暗黑 《魷魚遊戲》李秉憲絕密片段曝光

《魷魚遊戲》從未曝光片段中李秉憲現身，昨日在Netflix全球影迷盛會上公開，不少粉絲猜測他將在第2季擔正。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日起一連兩日透過YouTube舉行「Tudum：2022年Netflix全球影迷盛會」，公布即將推出新作的消息，當中包括韓劇《天外謎蹤》、《閃耀國度》、《紙房子：韓國篇2》及韓片《20世紀少女》片段，還宣布開拍《地獄公使》第2季。《魷魚遊戲》從未曝光絕密片段壓軸登場，客串演「遊戲負責人」李秉憲現身，似暗示他是下季主角。

Netflix全球影迷盛會分多個地區舉行，韓國綜藝節目、電影及劇集昨日打頭陣，印度Netflix同日舉行影迷盛會，今日則輪到歐美與日本。

《地獄公使》開拍第2季

韓國影迷盛會由男團SHINee成員珉豪與《殭屍校園》趙怡賢主持，並請來《街舞女王》爆紅舞團Hook跳舞助興。在《紙房子：韓國篇》飾演里約（Rio）的李玹雨緊接現身，介紹第2季片段，飾演朝鮮軍人的金盛吳追捕同鄉，二人一輪搏鬥後，金盛吳將對方吊高，令人好奇第2季故事發展。

除《D.P：逃兵追緝令》、《Sweet Home》及《殭屍校園》正拍攝第2季，《地獄公使》亦在會上宣布開拍續集，續由《屍殺列車》延相昊執導，但未有提及演出陣容。《地》劇中如巨大黑猩猩的3名地獄使者，透過特效「降臨」會場，畫面逼真。會上亦公開韓劇《天外謎蹤》及韓片《20世紀少女》片段，宣布分別於10月7日及21日上架。《天外謎蹤》由《黑道律師文森佐》全汝彬及《Oh！珠仁君》Nana合演，講述人類遇上外星人的故事。《20世紀少女》由《雲畫的月光》金裕貞主演，講述她的閨密迷上男同學，金裕貞觀察這名男生時，雙方譜出戀曲。昨日公開的片段中，金裕貞與《青春紀錄》邊佑錫在樹下甜蜜談情。

珉豪參演劇集《閃耀國度》

此外，Netflix公布年內推出多齣韓劇，珉豪與《我們的新紮學堂》蔡秀彬合演的劇集《閃耀國度》，講述時尚界生活。金英光、姜海林及金容智合演的驚慄劇《命定之人》，講述兇徒利用社交軟件犯下連串殺人案。《現正分手中》宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，《太陽的後裔》李應福和金恩淑執導及編劇，講述宋慧喬高中時因校園暴力而退學，待施暴者結婚生子，其子升讀小學，宋慧喬擔任班主任，才展開復仇大計。宋慧喬劇中造型昨日首度曝光，一身黑衫的她現身派對，展現角色陰沉一面。

《魷魚遊戲》導演黃東赫壓軸現身，表示感謝觀眾喜愛該劇，並公開劇中從未曝光片段，送給期待第2季的粉絲。片段中客串演「遊戲負責人」的李秉憲，拿着兩條小金魚回到下榻「劏房」，神情凝重，其後一名只見背面的男人，注視李秉憲的房間。片段中僅李秉憲現身，似暗示他可能是第2季主角。黃東赫之前曾透露已決定了第2季會出現的遊戲，又謂李政宰與李秉憲會參演，有份客串首季的孔劉，亦有機會登場。

文：蘇珮欣