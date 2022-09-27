曾亮相ViuTV節目講性經驗 被封「性女港姐」 出爐冠軍林鈺洧：很大教訓但不後悔

對於林鈺洧被指是「性女港姐」，無綫總經理曾志偉稱每個人都有過去。

【明報專訊】《2022香港小姐競選》出爐冠軍林鈺洧昨日被安排於《無綫電視55周年台慶亮燈儀式暨記者會》陪同主席許濤主持亮燈，獲獎後再次被翻出曾在ViuTV節目談性史，言論大膽，被封「性女港姐」，她稱是很大教訓，沒想到一句話延續那麼久；不過自問行得正企得正，沒做缺德的事，不擔心影響港姐形象。林鈺洧解釋沒對反對她參選的爸爸林俊賢出言不尊重，已獲父親恭喜。無綫總經理曾志偉則表示每個人都有過去。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

林鈺洧獲獎後在節目《2022香港小姐美麗繼承者》表示，當日跟爸爸林俊賢說想參選港姐，被叫不好玩，林鈺洧之後對鏡頭說：「你睇下我𠵱家攞咗冠軍喇，多謝。」

被指對父林俊賢欠尊重

有網民覺得此話對林鈺洧父親林俊賢欠尊重。林鈺洧昨日稱是爸爸教她這樣答，叫她不用那麼正經，講真話。她透露獲獎後，爸爸已即時在微信恭喜她，還加了炮仗表情符號。

8號佳麗 7人曾奪冠軍

談到被翻舊帳指她曾在ViuTV節目《對號入座》中談論性史，表示有過5名性伴侶，言論出位，曾被封新一代「性女」。林鈺洧表示已經過去，希望大家集中她當選後未來一年的港姐工作。對於被封「性女港姐」，她認為時間可冲淡一切，而且行得正企得正，沒做過缺德的事，不擔心影響港姐形象，但之後會慎言，「今次是很大的教訓，沒想到身為公眾人物，一句說話能延續那麼久。但不後悔，因為每個節目都訓練到不同方面」。

林鈺洧參選編號是8，有網民發現連續3年港姐冠軍都是8號佳麗，包括2020年謝嘉怡和去年宋宛穎。根據港姐資料，8號佳麗成為冠軍合共7人，除了近3年的冠軍外，還有梁韻蕊、楊雪儀、李美珊和葉翠翠。

亞軍許子萱否認黑面

亞軍許子萱否認在宣布獲第2名時黑面兼藐嘴，笑言可能網民截圖時剛好她沒有笑，「我打算宣布前沒有笑容，到宣布後才笑，會燦爛一點」。許子萱承認當時有少少失望，但非所有事都那麼完美，這個不完美的完美，可令她認識到優秀的佳麗和司儀，是很精彩的經歷。會否因問答環節被指擦鞋而扣分？她覺得曾志偉是開玩笑，並自言答得不錯，有創意和大膽，不覺得擦鞋。

曾志偉被攻擊一笑置之

無綫總經理曾志偉昨日表示收到各方意見，對港姐決賽感滿意，展現對港姐尊重。他亦開心見到歷屆港姐回來向港姐50周年致敬。網民狠批佳麗徐麟廣東話差勁也能入5強，他稱對方一直表現落力，盡能力講廣東話，而且有香港身分證。之前港姐被批太少布？他表示不會因言論而增減布料，一切由設計師負責，並稱無綫不會再有進一步行動。志偉一直未有回應，稱坊間已有許多聲音，比他出來回應更好。他未因被攻擊不開心，「這是我人生的高度，我不平望難道望天咩？一笑置之」。

覺林鈺洧幸運 問答抽好籤

有指今屆港姐多是非？志偉稱歷屆都差不多，有人談論才好，今年算靜。林鈺洧被指是「性女港姐」？志偉沒留意，認為每個人都有過去。他曾與林俊賢拍戲，有給細侄女鼓勵，見對方不斷進步，減掉10公斤體重不容易，覺得她幸運，最初分數不高，但問答環節抽中當年胡杏兒的喜怒哀樂表情而得分。志偉又否認網民猜測請曾與林俊賢合作的黎明當表演嘉賓，是寓意林鈺洧得獎。季軍梁超怡有紋身，志偉稱歷屆都有佳麗有紋身，現時紋身很氾濫，是時代趨勢，盡量遮到就遮，如果無法遮才不入圍。至於沒有才藝表演環節，他表示因取消了準決賽，部分環節放在總決賽，時間關係只能取消。

港姐競選收視最高25點

另外，無綫公布前晚《2022香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高25點（163萬觀眾），成為上周節目冠軍，緊接播放的《2022香港小姐美麗繼承者》，最高收視19.9點（129萬觀眾）。

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