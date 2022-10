相約英國堡壘敘舊 彭羚黃偉文圍爐取暖

next

【明報專訊】53歲彭羚淡出娛樂圈多年,甚少公開露面,昨日黃偉文(Wyman)在社交網貼出跟彭羚的合照,二人在一座堡壘吃飯敘舊,網民看到彭羚好激動,大讚她風采依然。Wyman寫道:「真係『關起手機純靈魂對話』。而且特登跑到老遠,更加專心。This is some real catch up 」。相中未見彭羚老公林海峰,Wyman稱早預料網民會問林公子呢?他說:「呢餐飯係林公子到倫敦前食嘅。」有網民留言想看3人合照,Wyman笑稱專登唔貼有林海峰的照片。

彭羚以其歌曲《音樂盒》歌詞,留言回覆Wyman:「多得你饋贈無窮的溫暖。」Wyman回覆:「朋友嘅嘢,你做吓我嘅爐、我做吓你嘅爐,我都多謝你畀我圍。」兩人對答勾起網民不少回憶,有人提到1994年,由郭富城、彭羚與Wyman配音的商台廣播劇《戀愛1/2》,說出彭羚與Wyman劇中名字孔尚雪與Sam,Wyman笑稱是「年齡自爆系列」。

林海峰開咪被嘲「香港人好鍾意返工」

林海峰(Jan)本月2日在倫敦完成馬拉松賽事,昨早已回電台開咪。他還帶了手信送給聽眾,包括王室曲奇與茶葉和全新的馬拉松戰衣,並承認有些手信是朋友所送,他借花敬佛。《在晴朗的一天出發》facebook上載林海峰近照並發文說:「林公子星期日跑完倫馬,星期一就上機,星期二就落機,星期三就返嚟《晴朗》!由林蔭大道跑到返嚟廣播道只需三日時間,仲唔係破個人PB?﹗」有網民留言香港人真係好鍾意返工。

娛樂組