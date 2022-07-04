MIRROR新歌面世 12子填詞訴心聲 隊長Lokman︰未來一起無懼面對

【明報專訊】人氣男團MIRROR 7月28日在紅館舉行第4場演唱會發生墜屏嚴重事故，兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）與張梓峯（阿峯）受傷，演唱會腰斬並取消餘下8場演出，MIRROR 12子停工兩個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，MIRROR正式復工，昨日推出新團歌《WE ALL ARE》，由徐浩作曲，作詞是「Team MIRROR」，由眾成員寫出事故後心底話，「悲傷總要面對，若美夢快要粉碎，但我共你記憶故事裏，愛卻能延續下去……」。有鏡粉感覺是他們為阿Mo與受傷的舞者而唱，稱看他們在MV中的眼神便想喊。亦有為MIRROR重新出發而激動落淚。

娛樂組

男團MIRROR派台新團歌《WE ALL ARE》是節奏抒情的歌曲，12子以正面態度一起攜手無懼面對未來挑戰。隊長楊樂文（Lokman）特別為歌曲下了註解，他說：「昨日汗滴在背後，為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」

MV展現12子生活日常

MIRROR用了3天時間拍攝新歌MV，展現12子的生活日常，Lokman練舞、江生（AK）整甜品、姜濤打籃球、盧瀚霆（Anson Lo）跟大笨狗玩樂、呂爵安（Edan）彈鋼琴、陳卓賢（Ian）彈結他、柳應廷（Jer）聽歌、李駿傑（Jeremy）種植物、邱士縉（Stanley）洗面、王智德（Alton）砌模型、邱傲然（Tiger）彈結他、陳瑞輝（Frankie）睇書，將他們台下真實的一面呈現在鏡頭前。

被指與韓團BTS廣告相似

鏡頭以外，MIRROR投入工作，在指導下以最佳狀態演出每個畫面，都能在兩take內完成，看來他們已準備就緒，再次為事業打拼。MV中12子站在陽光照耀的空間，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待的畫面。不過這畫面被網民指跟2020年韓團BTS（防彈少年團）的廣告相似。也有網民指多人的合照就是企或坐，難道要踎或躺平？

鏡粉：望住歌詞都喊

對於MIRROR重新出發，鏡粉熱熾期待，MV於中午12時半上架，至晚上10時半，YouTube的點擊已有35萬，鏡粉留言稱《WE ALL ARE》感動並為MIRROR打氣。商台節目主持楊樂笙在社交平台分享目睹有人在巴士喊住睇MV的一幕。有鏡粉留言：「望住歌詞都喊咗，心痛Edan，心痛12子……有時心靈上呢啲看不見嘅傷口，所帶嚟嘅影響並不比身體上嘅傷害細，但往往呢一點總係畀人忽略……希望佢哋所有人（包括dancers）嘅身心靈都得到治癒！」

Tiger：相信一切都會變好

Tiger自事故後沒更新Instagram，他昨日終抒發感受，寫道：「喺適當嘅時候，就需要擁抱過去向前行，繼續做好自己、繼續向善，可能需要多啲嘅時間同埋等待，但我相信一切都會變好。感謝大家一路嘅陪伴和公司嘅付出，也抱歉令大家擔心。無人會知道將來會點，但至少我哋一齊行落去，都可以走出一條路，等待大家都沉澱好，我們必定會再出發。」身在韓國的Anson Lo和Jeremy前日在IG限時動態貼在吃韓燒的照片。姜濤也在外地，分享欣賞街頭表演的短片。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com