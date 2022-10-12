【開箱】《小學風雲》 為人師表職場喜劇 笑說教書難處

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會發生墜屏意外，重創舞者，主辦方至今沒正式交代，MIRROR卻「閉關」兩月，被指本月復工，成員邱士縉和陳瑞輝主演的ViuTV劇集《野人老師》成為試水溫頭炮，上周一（3日）首播，至第四五集講述村校學生不同個案開始有迴響，可另文再談；歷來以校園為背景的戲劇衆多，上月在美國艾美獎贏得最佳女配角及劇本獎的《小學風雲》（Abbott Elementary），巧妙地把公立學校場景切換成《我們的辦公室》般職場喜劇，而且不失對教育意義的熱誠和探討，難怪美國廣播公司（ABC）迅速拍板開拍第2季，上月21日首播，至今播出3集，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看首季13集。

熱血教師每天面對挑戰

《小學風雲》講述紀錄片團隊拍攝費城一所資助不足的小學日常，該校以非裔師生為主，其中教二年級的Janine和歷史科老師Jacob是3名同期入職而仍然留校的20多歲新秀，他們的同事包括偷懶卸責只關注私利的校長Ava、看來有點粗豪的Melissa、代課老師Gregory、Janine敬重的資深幼師Barbara，以及不時一語中的之校役Johnson。上述角色貫穿首兩季，每集雖然只有半小時，卻道出這家資源不足的公立學校，老師所面臨的不同困境，然而調子絕不傷春悲秋，反而走處境喜劇路線，不少評論指出此劇只是換了小學場景的職場喜劇。

《小學風雲》不時以窘境化為笑料，譬如開首Janine負責的班級，有學生在地氈瀨尿需要換新，學校苦無資源，校長Ava固然不願幫忙，Janine卻着緊替換，因地氈恍如學生的鎮靜劑，所以東奔西跑張羅，最後透過Melissa從黑幫渠道找到資助，讓小孩可在新的地氈上安然午睡。Jacob不想學校隨便丟掉舊電腦，想循環再用增加環保意識，結果連番失敗，還被校工Johnson恥笑。

Janine是熱血教師，教學以外，總是研究方法為學校增加資源，連走廊燈壞掉、廁所塞了，也自告奮勇處理；又會擁抱新的教學方法，協助生活匱乏的學生。她解讀孩子的畫作亦意見獨到，並感染了Gregory，不再當自己是學校過客。資深的Melissa和Barbara有時卻會給Janine潑冷水，事實上每一集Janine對教學的熱誠都會受到挑戰，譬如被Melissa質疑欠缺經驗，於是想教好原屬Melissa班上的學生Courtney，以證明自己的能力，後來才發現Courtney是問題學生，不時帶頭作反，讓課室失控。Janine本帶領較高年級學生表演跳舞，最後被校長Ava搶了位置。

Ava自以為是，又不時利用職權自肥，好像很負面，甚至其校長一職，也是剛巧跟教區主任返同一教會，被她撞破與女執事出軌，威脅對方把婚外情告訴其妻，才得到工作機會，Ava還對同事笑言「我剛巧失業嘛」。由學校缺乏資源到亂請校長，都反映了制度失衡，《小學風雲》卻以嬉笑手法表達，即使對Ava這角色也沒道德批判，反而讓觀衆看到她的另一面，包括Ava教學生跳舞期間無故缺席，Janine本來很嬲她，及後發現Ava因照顧年邁祖母才會失場。

取材自主角兼編劇母親經歷

飾演Janine的昆塔布倫森（Quinta Brunson），同時兼任《小學風雲》編劇，她是歷來唯一非裔女性在艾美獎喜劇類同時獲3項提名，由於劇集叫好叫座，她更因此獲《時代》周刊選為2022年百大最具影響力人物之一。現年32歲的昆塔表示，此劇受其母Norma真實經歷啓發而成，也是Janine與Barbara的角色原型。Norma在費城西區的小學執教40年，負責幼兒班，昆塔小時候有6年時間每天跟媽媽一起返同一學校，直擊其他人看不到的教師課餘生活。昆塔稱Norma記掛學生的福利，有時候公餘比上學還要忙碌；而教區、校長所做的一些決定，也令Norma的教學工作愈來愈艱難。Norma現已退休，昆塔表示劇中以偽紀錄片呈現出來，則源自2017年她往學校探望媽媽的一次感受。當時母女倆有爭拗，Norma希望女兒離開喜劇創作圈子，返回費城生活；昆塔則希望媽媽能退休，離開愈趨艱辛和危險的教學工作，當兩人正要離開學校，本應跟Norma會面的家長才匆匆趕來。昆塔笑言當刻有點不悅，為什麽見老師也要遲大到？「原來這家長是護士，跟兒子一同來；當男孩在玩積木，我媽媽則跟這女士開會，那刻很感動我，這場景給了我一齣戲的畫面。」確實這一幕出現在劇中，當護士的家長到晚上Janine準備離開才抵達學校，遲到因為忙於在急症室處理受槍傷的病患，昆塔說這是真實故事，希望觀衆感受得到。