BTS釜山免費騷 Jin預告出新歌

next

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團(BTS)昨日在釜山亞運會主體育場舉行免費演唱會「Yet to Come in Busan」,為當地爭取主辦2030年世界博覽會造勢。演出場地可容納5萬觀眾,大會更在釜山港、海雲台兩處設置直播區,讓未能入場的粉絲在戶外觀看。個唱亦透過社交平台Weverse、Naver NOW全球直播,不過收看粉絲眾多,直播期間多次斷線。

BTS以《Mic Drop》揭開個唱序幕,接着唱《Run BTS》及《Run》;隊長RM表示非常榮幸能在釜山開騷,故鄉在釜山的成員Jimin坦言心情激動。BTS分組表演後,再一起獻唱大熱歌《Dynamite》、《Butter》、《Fire》及《Idol》等。早前推出個人專輯的成員J-Hope安歌時段表示,非常想念隊友,他獨自表演時感覺舞台很空洞。Jimin則稱不想變老,希望一直以現在的年紀跟粉絲一起,但也很好奇自己10年後的樣子。另一成員Jin則透露健康狀况,「近年喉嚨狀態不佳,經常看耳鼻喉科,今日演出前10分鐘還未能開聲,但一上台就沒事」;Jin自言會成為BTS下一名推出個人歌曲的成員。最後成員Suga表示,二三十年後BTS也會站在舞台,希望與粉絲一起變老。

文:蘇珮欣