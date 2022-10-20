全面復出 拒談黃心穎泥鯭戀情 許志安盼事過境遷向前看

【明報專訊】許志安自2019年與黃心穎爆出車廂激吻「安心事件」後，曾亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》任嘉賓及到台灣拍劇集《接招吧！製作人》，多次「試水溫」嘗試復出。他早前加盟環球唱片舉行線上音樂會，推出全新廣東歌《人與人之間》，前晚再亮相《Chill Club》，宣布正式全面復出，受訪時感謝太太鄭秀文（Sammi）在停工期間一直支持，稱對太太100%珍惜。對於黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）拍拖，可會送祝福？許志安稱沒留意黃心穎拍拖，並尷尬表示向前望不再講之前的事。

許志安（安仔）前晚與樂隊ONE PROMISE及Zpecial錄影節目《Chill Club》，表示經過兩年多時間沉澱，覺得是時候重新出發，決定再投入工作。對於太太Sammi叮囑他要執生，安仔說：「我想講過程當中，有機會出返嚟唱歌，要好好珍惜，自己要比以前100倍、1000倍努力先得。譬如經常運動、盡量練多些歌和學多些音樂上的東西，回想以前自己不是咁充足，學習多些樂理對音樂有幫助。」他強調現在對所有身邊的人都100%珍惜，包括家人、惜他和愛他的人及歌迷。問正式全面復出可擔心有人會不接受？他說：「盡力做好自己，這是最大動力。」

有信心成更好的人

安仔表示新歌《人與人之間》部分是講述過去兩年多的心路歷程，每個人聽都會找到自己的人生片段，當他看到歌詞時，十分感動，在家試唱憶起很多片段，想到其實有很多要珍惜的人，除了太太還有父母。

在線上音樂會承諾要成為更好的安仔，問是否已經做到？他說：「會盡晒我嘅能力，成為更好的安仔，只可以期盼，我已準備好，希望可以做得到，呢個我有信心。」

一臉尷尬拒祝福

當年因「安心事件」而取消紅館演唱會，安仔現簽了新唱片公司，可有計劃重啟演唱會？他說：「沒有，完全冇諗過，我覺得要一步一步，好踏實行上去，做好自己的歌先，一切從歌曲開始，我是參加歌唱比賽的，初心在歌曲上，要做好歌去感動別人，做好自己，操弗自己，其他事情不要諗太多。」並透露沒有想過在明年的Sammi演唱會上台試水溫。

安仔在道歉記者會曾說：「我係一個壞咗嘅人。」問現在是否已「修理」好？安仔着大家去感受。被問到可有留意黃心穎與泥鯭拍拖？他說：「沒有留意，希望事過境遷啦！即是向前望，應該咁講。」至於會否送上祝福？他一臉尷尬說：「不再講番之前。」

周天衡沒聽聞好兄弟AK拍拖

樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）大讚安仔好nice，又關心他手指骨枯可有不舒服，他說：「安仔仲話鍾意聽我們的歌，我也和他說聽他的歌長大，今次只合唱兩首歌有點不夠喉，不過聽他唱我們的歌感覺好正，估不到細細個聽他的歌，現在他唱我們的歌。」

談到MIRROR成員AK（江𤒹生）生日發文「泄蜜」， 疑與麻利同遊西貢，問ONE PROMISE結他手周天衡可有祝福好兄弟拍拖？他表示完全不知，只知AK有養狗，沒有料爆，亦沒有聽過對方拍拖。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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