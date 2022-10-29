【開箱】《噬謊者》 橫濱流星主演簡陋版《魷魚遊戲》

【明報專訊】改編自日本同名漫畫的真人版電影《噬謊者》，今年2月在當地開畫時，香港正受第5波疫情影響，戲院被迫關門，新片無緣放映，延至本月終於透過影視串流平台Netflix上架，到截稿前為止，仍然穩佔全球非英語電影收視榜十大位置。電影請來《午夜凶鈴》中田秀夫執導，《打扮的戀愛是有理由的》橫濱流星、《漂着者》白石麻衣和《TOKYO MER～流動急症室～》佐野勇鬥合演，如此陣容明顯為吸引年輕觀眾入場，結果票房不足3億日圓（約1500萬港元），反映什麼現象？

死亡遊戲欠缺新意

日本漫畫改編拍成電影一向有捧場客，由《死亡筆記》、《銀魂》到《浪客劍心》系列都有不俗票房和口碑，《噬謊者》卻是例外。故事講述外號「噬謊者」的天才賭徒斑目貘（橫濱流星飾），跟地下賭場首領切間創一對賭後落敗，為了東山再起，於是跟無力償還賭債的「廢青」梶隆臣（佐野勇鬥飾）合作，加上黑社會鞍馬組的女組長鞍馬蘭子（白石麻衣飾）協助，展開復仇大冒險。

《噬謊者》戲中出現多個「死亡遊戲」，賭局輸錢事小，賠掉生命事大，例如科學家佐田國壓軸跟斑目貘對贈，前者出千失敗，最後命喪當場，類似劇情在《魷魚遊戲》或《今際之國的有栖》等韓日劇集早已見慣，結果珠玉在前，《噬謊者》顯得毫無新意，加上製作費所限，賭局簡陋又兒戲，令人看得很尷尬。

電影內容大幅刪改

《魷魚遊戲》大受歡迎，在於導演把韓國傳統兒童玩意推陳出新，配合大型道具和佈景設計，大大提升官能刺激；反觀《噬謊者》所謂賭局，在完全沒有改良的情况下，正邪雙方煞有介事地玩「潛烏龜」、「丟手巾」決勝負，然後以開放式結局收場，就算日後開拍續集，還有觀眾再受騙嗎？

由於《噬謊者》屬於長篇漫畫，單行本多達49冊，電影卻不足兩小時，內容無可避免作出大幅改動，包括兩男主角的相處互動、配角「馬高」的出身背景，甚至賭局的設計等，對於漫畫迷來說，肯定不是味兒，例如馬高原被稱為「廢棄大廈的惡魔」，電影變成被困森林的傻子，輕易被斑目貘擊敗然後招降，過程毫不緊張亦不感人。

由於劇本所限，橫濱流星飾演斑目貘淪為「有美貌無智慧」的街頭賭徒，跟漫畫設定相差甚遠，難以引起觀眾共鳴；佐野勇鬥由始至終都是橫濱流星的跟班，戲分已經不多，遑論任何表現；白石麻衣扮演黑道大家姐，更是霸氣欠奉，只懂大呼小叫，莫非導演只需要一個露長腿的「女神」而已？

漫畫作者早已看淡

為了彌補電影劇情的空白，《噬謊者》在日本開畫的同時，影視串流平台dTV推出劇集《噬謊者～鞍馬蘭子篇／梶隆臣篇》，全季只有4集，交代二人背景、成為職業賭徒的經歷等，觀眾可以欣賞到佐野勇鬥和白石麻衣參與賭局及連場動作戲，至少比電影的「花瓶」角色可觀得多。遺憾的是Netflix未有一併購入播放，港迷只有羨慕的份。

還記得今年1月，當《噬謊者》首條預告片推出時，漫畫原作者迫稔雄透過社交媒體留言：「看這種東西真是痛苦，簡直浪費金錢！」雖然沒有指名道姓，但從他上載一幅《噬謊者》漫畫的舉動估計，不難令人聯想到同名電影。如今看來迫稔雄真有先見之明。