無綫劇演盡小人物 擅水墨畫滿桃李 陳勉良大病癒後為子不言休

【明報專訊】陳勉良演盡小人物角色，無論時裝或古裝劇，總見到他的身影；陳勉良幕前是資深演員，另一方面是知名水墨畫家，桃李滿門，不少藝人亦跟隨學藝。他性格無私與世無爭，學畫畫為興趣，入行為幫朋友，於無綫足足打滾了35個年頭，依然故我，有什麼角色總會盡心演出，曾捱到身體發出警號，年屆72仍表明不言休，一心只求健健康康繼續工作，陪兒子長大成人。

記者：林祖傑 攝影：劉永銳 場地提供：青丘軒

陳勉良畫作獲獎無數，於香港，內地、英國與澳洲等舉行過大大小小個人畫展，謙稱從不敢自詡國畫大師，因不是全職畫畫，嚴格來講只算「畫家仔」。

教余慕蓮米雪周勵淇畫畫

陳勉良1967年開始學畫畫，表明沒什麼大志，亦不懂得什麼天分，只為興趣，唯獨喜歡嶺南派的畫，就是為鍾意畫而畫。據知他其中一幅作品曾以6位數字出售。1980年開始教畫畫，陳勉良直言很少教藝人，李香琴、余慕蓮、米雪、周勵淇等只是說鍾意畫畫，見難得有這雅興，便邀請上畫室交流，「其實她們都好忙，不敢講拜我為師，叫做大家有共同興趣，做藝術沒有什麼所謂，只要碰到有心人，就會無私分享，她們亦十分有藝術天分」。

當年沒選擇專心向畫壇發展，而走去跑龍套，陳勉良稱全為了幫朋友，「有個同學發明星夢，我便幫手，最初實在興趣不大，做落便適應了，幾年後和這個同學鬧翻沒有做，隨後經推薦正式成為無綫特約演員，無心插柳柳成陰」。

伯樂黃新 羅浩階半個師父

35年前遇上伯樂「懋叔」黃新，造就了陳勉良成為無綫正式演員的契機，「黃新喜歡畫畫，我們經常交流，剛巧公司要人，他就叫我不要再做特約演員，直接簽約成為正式演員，還親自為我推薦」。不過剛當正式演員，戲分加重，一度令他吃不消，「突然間接套古裝劇十幾集戲，又多對白，當時真的哽親，講唔掂。監製王天林真的好好，知道我冇經驗，盡量鼓勵我做，十分體諒，加上有羅浩階經常幫我排戲，很有心機教我睇機位，他算是我的演技半個師父」。

擔正《愛．回家》第1720集

至今與無綫無數當家小生花旦合作過，陳勉良大讚公司力捧的九成九都相當有水準；要數他最欣賞的，他說：「冇邊個唔掂！舊的有秋官（鄭少秋）、朱江，之後有張衛健、陳浩民，至近期陳展鵬、李施樺都相當之好。」他多年來演活小人物角色，特別是隱君子及大廈管理員角色落在他手上，總是入型入格，連公司也在節目頒發「另類好戲王 - 道友王」獎項給他，亦因而令他曾感困擾，「現在很少演道友戲了，我亦都不想做咁多，感覺到觀眾好反感，曾試過入黑收工行返屋企，竟有道友向我兜售毒品」。

他笑言現在是「無牌看更」，通常演大廈管理員，認為這類角色無拘無束，比高官或王上更好演，那是否不介意繼續做「無牌看更」？他說：「公司近期多了很多新演員，有看更做都偷笑啦！」一生演盡小人物，又可曾想過當主角？他即道：「當有做過㗎喇！《愛．回家之開心速遞》第1720集 ，由我與群姐（許思敏）當主線，真真正正做了一次主角，算過了主角癮。」

捱壞身體 曾輪椅代步

陳勉良坦言演員生涯35年間，年輕時捱壞身體，一度要停工休養，10年前一場大病，更令他感到半隻腳已踏入鬼門關，幸有驚無險虛驚一場，「現在年紀大了記不到太多對白，年輕時也曾有一段時間是這樣，當時因不夠瞓，有段日子純粹休息食老本，身體又好了，但一開工身體很多小問題接踵而來。10年前得到大病，可能過分疲勞，經中醫調理身體仍愈來愈差，應該是傷了腎，虛寒過度，有兩套劇連劇本都拿在手，最終拍不到，兩腳腫脹足足兩個月，行不到，要坐輪椅，情况好嚴重，幸遇到醫術高明的西醫醫治，總算大步檻過」。所以他經常叮囑年輕一輩演員，除了工作冇得講，一定要有足夠休息顧住身體，免得捱到出頭之日，已經變得遍體鱗傷。

15歲兒子 只愛打機

陳勉良已屆退休之齡，但老來得子，仍有兒女債在身，他表示未有退休打算，總之做到就做，「我現在會以健步養生，有時連兩蚊車都唔搭慳番；兒子15歲就讀中四，但沒什麼耐性，不喜歡畫畫或演戲，唯一鍾意打機，至於將來能否成才，就順其自然吧！」

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