羅毓儀盼《下流》續集加男友角色 郭柏妍演技獲讚 擔心變開心

【明報專訊】張振朗、江嘉敏、郭柏妍、羅毓儀昨日為無綫《萬千星輝賀台慶》綵排。郭柏妍、羅毓儀表演跳唱兼rap歌，覺得比想像中有難度，但會加緊練，有信心做好表演。她們演出台慶劇《下流上車族》前晚大結局，因忙拍劇及練歌舞未看，郭柏妍覺得未能約大家一齊看結局，有少少遺憾。她透露劇集播出後一直失眠，擔心觀眾批評她演技差，現在反應熱烈，心情由擔心變開心。郭柏妍與羅毓儀稱劇集受歡迎，有賴驄哥（林敏驄）、鮑起靜及江美儀帶領，觀眾才留意到她們。郭柏妍希望拍續集，全部人等緊驄哥。羅毓儀笑言若開續集，可考慮為她加男友角色，「綵排時黃建東說我和張彥博都是童顏，可以組童顏情侶檔」。

江嘉敏不知演出劇集兩度抽起

江嘉敏因腸胃炎，只跟團隊影合照。她透露腹瀉持續兩天，前日缺席節目巡禮，昨日看醫生，腳軟跳不到，希望盡快康復。提到她主演劇集《新四十二章》兩度被抽起，錯失爭獎機會？她稱沒留意，相信公司安排有原因，對獎項沒想太多，但為劇集花好多時間學吊威吔及功夫，想觀眾看到。

張振朗最近不用拍劇專心排練，閒來煲劇，睇好陳山聰奪視帝。曾有「地獄黑仔王」之稱的他自嘲在劇集延播方面好有經驗，安慰江嘉敏樂觀面對，「不緊要，我的劇被抽起過無數次，但一定有播出的一天」。

記者：鍾一虹