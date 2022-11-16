爭視帝12敗 無信心靠《法證V》破悶局 黃宗澤撼勁敵林敏驄 未戰先認輸

【明報專訊】黃宗澤相隔逾4年再拍無綫劇，獲委以重任孭飛台慶劇《法證先鋒V》，身經百戰的他坦言有壓力，始終是經典系列。至於無綫頒獎禮視帝之爭，原來他曾12度獲提名角逐，但至今仍未開齋，今年面對勁敵林敏驄，黃宗澤無信心贏到對方。對於ViuTV最近頻頻出「鏡」吸客，黃宗澤喜見行業回復生氣，他都有留意MIRROR，對姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）特別深印象，有機會都想跟他們合作。感情上仍交白卷的他正等待心靈伴侶出現，還大爆不會跟好兄弟林峯「爭女」的原因。

《法證先鋒》是無綫王牌系列劇集，前4輯都取得好成績，接棒第5輯的黃宗澤（Bosco）表示，當初曾志偉叫他回無綫拍劇，的確感壓力，後來對方給他看頭12集的劇本，隨即被吸引，今輯無論是人物性格或劇情，都跟以往不同，「法證人員給人的感覺是有型、專業、神級，但我今次角色性格是怪怪哋，有社會恐懼，不喜歡交朋友，跟我真人很不像。加上始終是經典系列，都會擔心如果出來效果不好就死了，從而有股無形的壓力」。Bosco表示最大挑戰當然是背熟一些專業名詞和科學理論，但過程中覺得幾有趣，為了演好這個專業人士角色，除了劇組安排專人教導儀器使用外，事前亦花時間做足準備，例如上網看片，參考套指模的方法和手勢，讓自己預先有個概念。

與蔡潔演閨密駕輕就熟

劇中Bosco與蔡潔、王敏奕均有「密切關係」，他說與蔡潔已合作多次，私下非常熟，平時下廚會邀對方及一班朋友到家中吃飯傾偈，「今次我哋演繹閨密的感情，會將平時相處的方式加插入去，讓觀眾感受到我哋真是friend的，拍攝時蔡潔亦很信任我」。蔡潔曾說Bosco是她的幸運星？「這就好了，叻女，真會講說話，抵請她吃飯」。至於王敏奕，Bosco跟對方第二次演情侶，笑她是無綫總經理曾志偉新抱身分，所以有「家嫂保護機制」，「我們之間是完全沒有激情鏡頭，惜都沒惜過」。

想同姜濤Anson Lo合作

《法證V》成為無綫台慶劇，跟ViuTV新劇《繩角》同期推出，後者以MIRROR四子江生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）擔正，Bosco要一敵四。他說：「我沒有這樣想，只希望劇集有好的迴響。而且從今次拍攝過程中，我見到公司在劇本、拍攝手法、道具及場景等方面都進步了很多，要求亦高了。」問Bosco見到MIRROR有否回想昔日無綫「奧運六星」（林峯、馬國明、黃宗澤、吳卓羲、陳鍵鋒及黎諾懿）年代？他笑說：「真的青春歲月！」Bosco表示有留意MIRROR，覺得香港有回以前追偶像的感覺，讓整個娛樂圈活躍起來，有些新氣象都是好事。對哪個「鏡仔」有印象？他說：「一定是姜濤和Anson Lo啦。如有機會在電影合作都好，不同的對手可以擦出不同火花，我覺得大家多些互動是好事，例如我這些拍了很多年戲的老鬼，可以從他們身上吸收到新的東西，他們又可從我身上吸收拍戲經驗。」

獲觀眾認同更有滿足感

Bosco曾奪「TVB新加坡視帝」及「TVB內地視帝」，今年4月更憑劇集《非凡三俠》，在「2022紐約電視電影節」奪得「最佳男主角」優異獎，但他在無綫台慶頒獎禮，先後共12次角逐「最佳男主角」都空手而回，至今仍未開齋，問到今年可有信心憑《法證V》打破悶局？Bosco笑說：「好難跟林敏驄爭喎！」對於視帝這個稱號，他表示有獎攞當然開心，但他拍劇或拍戲從來都不是為了爭獎，自覺獲觀眾喜愛比獎項更加重要，「獎項不會講話，但從觀眾的口裏和留言中得到認同，更有滿足感」。除了拍劇，Bosco也參演電影，並獲得另一種滿足感，想拍多點大製作，見識電影世界是怎麼一回事，不介意從小角色做起，邊做邊增值。

服裝：Series Corner

髮型：Kelfung@HH Salon.nail

化妝：Cyrus Lee

造型：Queenie Yu

場地：Oystermine

記者：陳釗