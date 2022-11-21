【開箱】戴妃車禍 王室危機 留待《王冠6》交代

【明報專訊】影視串流平台Netflix王牌劇集《王冠》第5季本月9日上架。每兩季會換演出陣容，新一季也不例外，時間軸設於1991至1997年，王儲查理斯和戴安娜王妃的婚姻成為今季焦點。

重塑戴妃爭議訪問

戴妃1995年接受英國廣播公司（BBC）訪問，首次親述與查理斯之間存在第三者，亦承認自己有婚外情，轟動英國，既是兩人離婚的導火線，也備受爭議。去年經調查證實當年專訪戴妃的記者巴希爾（Martin Bashir），以不當行為和違反新聞守則而獲得訪問機會。《王冠5》有詳述這部分，記者巴希爾偽造文件之外，訛稱戴妃的電話被國安部監控，指她的私人秘書等工作人員全是「間諜」，因而獲得戴妃信任。戴妃離婚後與富商穆罕默德法耶茲（賽林道爾飾）兒子多迪法耶茲（卡里阿布達拉飾）的戀情，今季尚未觸及，只講到兩父子想憑藉財富與權力打入上流社會。戴妃與多迪因車禍魂斷巴黎後，英國民情洶湧，王室遭遇危機等情節，相信要留待第6季交代。

《王冠5》有不少篇幅講述英女王的家庭問題。第6集，英王室的遠房親戚上世紀在蘇聯政變時期被殺害，英女王為妥善安葬遠房親戚，與時任俄羅斯總統葉利欽交涉。最讓英女王頭痛的是王室成員感情事，如胞妹瑪嘉烈公主晚年重遇數十年前舊情人、女兒安妮公主計劃再婚，兒子安德魯王子的妻子出軌，連菲臘親王身邊也出現紅顏知己。劇情指英女王是英格蘭教會最高領袖，一直堅守婚姻誓約，夫妻廝守終老，因此面對王室成員的感情糾紛，讓她十分為難。當中她最不希望王儲查理斯與戴妃的童話婚姻破滅，因查理斯繼位為王後，將來會是英格蘭教會最高領袖。

伊莉莎白戴比基「神還原」戴妃

今季情節編排頗有心思，《王冠》系列編劇及監製彼得摩根（Peter Morgan）將英女王的家事配上歷史事件，情節游走事實與虛構之間。如第4集以英女王「流年不利」為題，講述溫莎堡大火，同時多名王室成員婚姻出問題，暗喻家園盡毁，英女王內心飽受煎熬。第8集「火藥味」，BBC播出戴妃訪問，另一方面宮中電視機壞掉，英女王向威廉王子求助，後者建議更換電視及安裝有線頻道，英女王覺得收看有線頻道感覺像「背叛國家」，也不想「背叛」陪伴她成長的BBC，最後被賽馬頻道吸引，因而安裝了有線台。另外，第10集講王室成員吃早餐時討論誰出席香港回歸活動，英女王表示要與菲臘親王前往加拿大，於是委派查理斯往香港，其間王太后（Marcia Warren飾）談到香港回歸時更不悅地說：「香港是我們的，現在中國人要打包拿走了。」

今季演英女王的艾美達史丹頓（Imelda Staunton），外形及氣質與英女王相似，演技亦佳，然而她在《哈利波特》電影系列扮演奸角深入民心，觀眾或需多一季時間習慣。若以外形論，扮演查理斯的杜明尼衛斯（Dominic West）最不似樣，感覺少了獨特貴氣。扮演戴妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）則「神還原」，不論化妝、髮型及服裝皆一絲不苟，相似度幾乎滿分，她也用心模仿戴妃的小動作與神情。

今季內容紮實、流暢，比第4季更精彩。《王冠6》預計兩年後推出，將是整個系列的最終章，會講到哪個年代，會否以英女王離世作結？