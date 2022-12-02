李安拍李小龍傳 兒李淳擔正 羅啟銳生前劇本改編 「小龍女」李香凝任監製

【明報專訊】繼2016年上映《比利林恩的中場戰事》後，華裔金像導演李安再跟兒子李淳合作，前者籌拍一齣有關已故功夫巨星李小龍的傳記電影，由後者擔綱主演。據報李淳為演好李小龍角色，兩、三年前已秘密練兵，勤練粵語和武術。這部尚未命名新片，將由李安跟李小龍女兒李香凝聯合監製，並以今年7月心臟病逝的香港編劇羅啟銳、張婉婷等創作劇本改編而成，如此製作班底，實在令人期待。

美媒Variety昨日報道，憑《斷背山》及《少年Pi的奇幻漂流》兩奪奧斯卡最佳導演的李安，將與李淳再組父子檔，籌拍李小龍傳記片，李安助理李良山向中央社記者證實：「一切都還在籌劃階段，我們會盡全力拍出一部好看的電影。」而李淳經紀人亦透露，過去兩、三年他一直為扮演李小龍而苦練粵語和武術。事實上，李淳憑《智齒》入圍金馬獎最佳男配角，戲中就有粵語對白，也有動作戲，提早展示特訓成果。

3年前籌拍新片

新片沿用《少年Pi的奇幻漂流》幕後製作班底，並由索尼電影公司旗下3000 Pictures發行，《冷血字傳》編劇Dan Futterman負責改編羅啟銳和張婉婷等人的劇本初稿。李安表示：「李小龍並非完全是美國人，也不是完全的中國人，而是東西方的橋樑。他把中國功夫帶到全世界，可說是格鬥科學家，亦是出色的藝術工作者，他為武術和動作片帶來革命性影響。」

自2019年推出《雙子任務：疊影危機》後，過去3年李安一直籌備新片，他讚揚李小龍雖然只有135磅重，但承載着巨大的力量，透過努力不懈的訓練，把不可能的夢想變成現實，「我急不及待把他的精彩故事拍成電影」。

多人扮演李小龍

現年32歲的李淳，剛好跟李小龍逝世時同齡，在他之前已有不少藝人扮演過這位已故功夫巨星，包括《龍的誕生》伍允龍、《李小龍傳奇》和《葉問》系列的陳國坤等，當中最具爭議的是塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導《從前，有個荷里活》，請來美籍亞裔演員Mike Moh扮演李小龍，戲中被塑造成為一名好勇鬥狠、性格傲慢的人，惹起「小龍女」李香凝不滿，她要求塔倫天奴道歉但不果，雙方隔空罵戰，最後不了了之。