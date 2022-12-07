王志良梁非同演新編粵劇《新胡不歸》 陳寶珠蕭芳芳薛家燕預祝成功

【明報專訊】出品人暨總策劃彭美施昨日聯同藝術總監尹飛燕、文武生王志良、新生代花旦梁非同等出席新編粵劇《新胡不歸》發布會，該劇以當年陳寶珠及蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》為故事藍本，藉此向電影致敬。獲陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕分別以錄音、文字及拍片支持。今次特別邀得尹飛燕擔任藝術總監指導這兩名後輩，她分享當年在電影為蕭芳芳幕後代唱的往事。王志良與梁非同表示為演好角色壓力不小。

向電影《七彩胡不歸》致敬

當年參演電影《七彩胡不歸》的三公主陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕，分別以不同形式支持彭美施及《新胡不歸》，飾演文萍生的陳寶珠以錄音方式道：「多謝彭美施，我哋都好開心睇到一個新嘅《胡不歸》作品，Thank You。」飾演趙顰娘的蕭芳芳就以文字寫上：「厲害了彭美施，又是出品人又是總策劃，恭喜賀喜，好感動……，剛收到寶珠短訊，會馬上告訴她。」當年演丫鬟春桃的薛家燕更拍片表示：「我知道施姐開新劇目叫《新胡不歸》，同我好有淵源，當年同寶珠及芳芳合演《七彩胡不歸》，我演春桃都有得發揮，電影喺當年好賣座，今次我知道係向我哋《七彩胡不歸》致敬，非常之感激，喺度預祝演出成功，由文武生王志良與花旦梁非同一齊演出，兩人都好優秀，今次肩負傳承責任，真係好值得我哋支持，再次預祝成功！」

新編粵劇《新胡不歸》將於明年2月7至8日假西九戲曲中心演出兩場，門票於明天（8日）公開發售。演員陣容除王志良與梁非同外，還有梁煒康、符樹旺、陳玬橦、陳紀婷、郭啟煇及袁偉傑等；編劇是李廷。出席發布會嘉賓有何文匯博士、丘亞葵、江雪鷺，楊偉誠與太太張德蘭等。

彭美施：帶給劇迷新觀感

彭美施於發布會上特別感謝尹飛燕擔任藝術總監，令她大為安心，亦大讚王志良及梁非同是黃金組合。她指今次是屬於一個愛情、婆媳、倫理劇，講求唱腔、造手同身段，是傳統考牌戲，「《新胡不歸》另一亮點是靚人、靚衫和靚景，相信可以帶給劇迷新觀感，有賞心悅目的感覺，年輕一代演員有年輕一代演繹方法，希望兩位可以為角色注入新的生命力，編劇李廷同樣非常年輕」。

梁非同：要令觀眾喊好有難度

王志良、梁非同與班主彭美施再度合作，兩人曾合作過折子戲，長劇則是首次，坦言有壓力。梁非同說：「今次主要文戲較重，亦有少少武打戲，文戲好講人生經驗、內心起伏，比較收斂，感覺不像武打戲練功可以練番嚟，而是要自己感受和揣摩先得。」她直言要令觀眾喊，覺得好有難度，角色是個弱質女子，家姑不公平對她，令她感到很屈就，這種感覺是現代女性要去揣摩的。

王志良：演繹悲憤很大挑戰

王志良亦表示演繹角色有難處，角色性格能文能武但很懦弱，常與母親頂頸。他說：「我最喜歡劇中『哭墳』這情節，心情要很悲憤，這樣就可以爆發出來，會爆喊，所以難度好大，亦是很大挑戰。」

另一壓力當然是重塑當年陳寶珠與蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》，梁非同說：「當年電影很賣座，這套除是電影經典，亦是粵劇經典，是雙重經典，所以我們都是戰戰兢兢、敬敬畏畏去做。」王志良說：「難度當然好大，寶珠姐演得咁好，真的好英俊、瀟灑，眼神散發出真善美，這是最難的，我見到都暈了。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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