《阿凡達2》首周末票房料收41億 有望超越《奇異博士2》膺今年全球開畫冠軍

《阿凡達：水之道》開畫在即，美媒預測全球首周末票房可突破5億美元大關，刷新今年最高紀錄。

【明報專訊】金像導演占士金馬倫（James Cameron）新片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）今日（15日）率先在港上映，本周五（16日）美國與內地同步開畫。美媒引述業內人士估計，此片以破紀錄的全球5.2萬個戲院銀幕放映，首周末票房料收5.25億美元（約41億港元）；如果推斷正確，將會超越《奇異博士2：失控多元宇宙》成為今年開畫冠軍。

《阿凡達》自2009年上映至今，全球票房累收29.2億美元（約227.7億港元），仍然是電影史上最高紀錄保持者。相隔13年後，續集《阿凡達：水之道》終於登場，截至本周一止，美國預售票房收3800萬美元（約2.96億港元），比今年賣座片《壯志凌雲：獨行俠》和《侏羅紀世界：統治霸權》超出一倍，但遜於Marvel超級英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》及《奇異博士2：失控多元宇宙》。

據美國電影業界估計，《阿凡達：水之道》北美首周末票房可達1.75億美元（約13.6億港元），如果數字屬實，便能超越《壯志凌雲：獨行俠》首周末1.26億美元（約9.8億港元）的佳績，加上海外地區3.5億美元（約27.3億港元）進帳，累計票房高達5.25億美元（約41億港元）。其中內地市場佔1億美元（約7.8億港元），至於能否達標，還得視乎疫情發展。據美媒上周報道，過半數內地戲院仍然暫停營業，恐怕對票房有負面影響。

另一方面，有傳《阿凡達：水之道》製作費2.5億美元（約19.5億港元），不過實際金額遠超這個數目，占士金馬倫曾經表示，新片票房必須收逾20億美元（約156億港元）才能達至收支平衡，他更戲言如果今集賠本，計劃中的第3、4、5集便會胎死腹中。

女主角素兒稱看畢感動落淚

為了替《阿凡達：水之道》造勢，導演占士金馬倫率領主角森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等先後出席倫敦、韓國及日本首映禮，本周初返回洛杉磯即確診，被迫缺席美國首映，宣傳重任便落在演員身上。素兒日前接受美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）的清談節目訪問，自爆看罷《阿凡達：水之道》感動到哭的原因，「這是一部講述家庭的故事，但不是普通的家庭，比較像《人在江湖》那類」。又為片長超過3小時辯護：「首集沒有太多時間花在角色的感情和關係上，今集終於可以詳細描述了。」

繼《鐵達尼號》之後，金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）相隔25年再度跟占士金馬倫合作《阿凡達：水之道》，她在另一訪問中表示：「今次拍攝過程舒服得多了。」新片同樣在水中取景，導演要求所有演員學懂潛水，琦溫絲莉亦不例外，結果閉氣下潛超過7分鐘，就連占士金馬倫亦甘拜下風，她笑說：「我今年47歲，又是3名孩子的母親，能夠達到如此嚴格的體能要求，我為自己感到驕傲。」