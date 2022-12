《阿凡達2》首周末票房料收41億 有望超越《奇異博士2》膺今年全球開畫冠軍

next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)今日(15日)率先在港上映,本周五(16日)美國與內地同步開畫。美媒引述業內人士估計,此片以破紀錄的全球5.2萬個戲院銀幕放映,首周末票房料收5.25億美元(約41億港元);如果推斷正確,將會超越《奇異博士2:失控多元宇宙》成為今年開畫冠軍。

《阿凡達》自2009年上映至今,全球票房累收29.2億美元(約227.7億港元),仍然是電影史上最高紀錄保持者。相隔13年後,續集《阿凡達:水之道》終於登場,截至本周一止,美國預售票房收3800萬美元(約2.96億港元),比今年賣座片《壯志凌雲:獨行俠》和《侏羅紀世界:統治霸權》超出一倍,但遜於Marvel超級英雄片《黑豹2:瓦干達萬歲》及《奇異博士2:失控多元宇宙》。

據美國電影業界估計,《阿凡達:水之道》北美首周末票房可達1.75億美元(約13.6億港元),如果數字屬實,便能超越《壯志凌雲:獨行俠》首周末1.26億美元(約9.8億港元)的佳績,加上海外地區3.5億美元(約27.3億港元)進帳,累計票房高達5.25億美元(約41億港元)。其中內地市場佔1億美元(約7.8億港元),至於能否達標,還得視乎疫情發展。據美媒上周報道,過半數內地戲院仍然暫停營業,恐怕對票房有負面影響。

另一方面,有傳《阿凡達:水之道》製作費2.5億美元(約19.5億港元),不過實際金額遠超這個數目,占士金馬倫曾經表示,新片票房必須收逾20億美元(約156億港元)才能達至收支平衡,他更戲言如果今集賠本,計劃中的第3、4、5集便會胎死腹中。

女主角素兒稱看畢感動落淚

為了替《阿凡達:水之道》造勢,導演占士金馬倫率領主角森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等先後出席倫敦、韓國及日本首映禮,本周初返回洛杉磯即確診,被迫缺席美國首映,宣傳重任便落在演員身上。素兒日前接受美國名嘴占美科倫(Jimmy Fallon)的清談節目訪問,自爆看罷《阿凡達:水之道》感動到哭的原因,「這是一部講述家庭的故事,但不是普通的家庭,比較像《人在江湖》那類」。又為片長超過3小時辯護:「首集沒有太多時間花在角色的感情和關係上,今集終於可以詳細描述了。」

繼《鐵達尼號》之後,金像影后琦溫絲莉(Kate Winslet)相隔25年再度跟占士金馬倫合作《阿凡達:水之道》,她在另一訪問中表示:「今次拍攝過程舒服得多了。」新片同樣在水中取景,導演要求所有演員學懂潛水,琦溫絲莉亦不例外,結果閉氣下潛超過7分鐘,就連占士金馬倫亦甘拜下風,她笑說:「我今年47歲,又是3名孩子的母親,能夠達到如此嚴格的體能要求,我為自己感到驕傲。」