【開箱】《紙房子：韓國篇》 下半部劇情緊湊 結尾為第2季鋪路

【明報專訊】如果說《紙房子》是影視串流平台Netflix向西班牙電視台購入的「養子」，那麼《紙房子：韓國篇》便是親生仔了。今年6月推出首季上半部分，收視理想但口碑欠奉，餘下6集本月9日上架，口碑轉好卻收視平平，截至本月11日止，累計觀看時數1280萬，在全球非英語節目排第7位，莫非跟部分觀眾早已棄劇有關？

比原著篇幅減少

西班牙版《紙房子》首兩季合共22集，完整交代「教授」（Alvaro Morte飾）率眾打劫造幣廠的故事，韓版首季12集便說完了，內容難免有所取捨和刪減，例如大部分劫匪的身世均未有談及。隨着前半部分6集鋪墊，後半部分6集劇情發展相對緊湊，而且每集都有高潮位，包括半數人質逃脫、劫匪內訌、成員奧斯陸及莫斯科先後被殺、東京被捕、教授身分曝光等，緊張和可觀程度都不遜原作。

《紙房子：韓國篇》故事以2025年為背景，講述南北韓政府放棄對立，同意設置經濟合作區，為迎接統一貨幣政策來臨而興建「韓半島統一造幣局」，智慧型犯人教授（劉智泰飾）帶領8名亡命之徒，潛入局內挾持人質，目的是爭取時間，即場印製4兆韓圜，然後逃之夭夭。根據下半部分劇情解釋，原來參與統一和談的南北韓政府高層，早已計劃中飽私囊，侵吞造幣局的新貨幣，教授決定還富於民，把打劫得來的巨款散落一地，成為現代版俠盜羅賓漢。

為了遷就韓國觀眾口味，新版劇情改動不少，例如加入兩韓統一背後，涉及4兆韓圜的高官貪污事件、「脫北者」柏林跟朝鮮勞改營營長的私人恩怨等。至於全劇最大爭議在於罹患絕症的柏林，在撤離造幣局過程中，負責引爆炸彈以阻止軍警追截，最終能全身而退，並跟女友「首爾」（林智妍飾）在示威人群中拖手散步，如此大團圓結局，跟西班牙版相反，明顯是為鋪排第2季劇情而扭橋，至於觀眾接受與否則見仁見智了。

人設及性格迥異

除了結局不同，角色性格與人物設定亦有明顯分野；相比西班牙男星Alvaro Morte飾演教授的運籌帷幄，《法妻當自強》劉智泰只算是虛有其表的「冒牌貨」，例如第7集講述金允珍扮演韓國警方談判專家宣祐真，下令截斷造幣局供電，教授透過閉路電視看到畫面全黑的瞬間，露出一臉震驚神情，難道智勇雙全的他從未盤算對方有此一着嗎？又如第12集，南北韓政府高層決定血洗造幣局，軍警持械硬闖，劫匪且戰且退，教授想棄械投降，犧牲自己以換取同黨自由，簡直人設崩壞，若非東京及時阻止，恐怕結局將會改寫。

朴海秀飾演的柏林亦偏重於脫北者身分，他跟教授本是親兄弟，一家偷渡赴韓，結果母親被殺，柏林被捕，25年來一直囚禁在朝鮮勞改營，逃獄後帶同手足及營長女兒首爾到俄羅斯建立黑道勢力，感覺就似市井流氓；反觀西班牙男星Pedro Alonso扮演柏林則風流倜儻，而且知識豐富，在造幣局內指揮若定，舉手投足魅力非凡，而非像朴海秀般，經常咆哮亂叫。因此原版柏林陣亡時，觀眾格外心疼。Netflix徇眾要求去年宣布開拍《紙房子》外傳劇，柏林獨擔大旗，暫定明年上架，有望再掀熱潮。相反如果朴海秀主演韓版《柏林傳》，收視恐怕再見新低。