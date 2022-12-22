「超人」亨利卡維離巢 「神奇女俠」姬兒加杜留低 狄維莊遜《黑亞當》被踢出DC宇宙

【明報專訊】自《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）入主DC電影公司後，大刀闊斧改革，曾經執導《神奇女俠》首兩集的柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）率先離職，《超人》男星亨利卡維（Henry Cavill）亦無得留低，最新「犧牲者」是《黑亞當》監製兼主角狄維莊遜（Dwayne Johnson），昨日透過社交媒體發表聲明：「占士根與我開會後，《黑亞當》將不會在DC電影新一章出現。」

占士根上月加盟DC電影公司，跟Peter Safran一同擔任行政總裁，負責規劃DC電影宇宙（簡稱DCU）未來10年發展藍圖，在新人事新作風下，「超人」亨利卡維證實無緣演出占士根編劇的年輕版《超人》新片，而他在《黑亞當》片尾彩蛋登場，預示兩者將在續集正式交手，結果就連狄維莊遜亦難逃一劫。

自稱與占士根關係不變

狄維莊遜昨日透過社交媒體發表聲明：「占士根與我開會後，《黑亞當》將不會在DC電影新一章出現。不過，我倆同意繼續探索未來黑亞當在DC多元宇宙回歸的可能。」狄維又表示，跟占士根相識多年，一直支持對方，關係不會改變，「無論是DC抑或Marvel電影，我都祝福他們成功，而且是超級成功」。占士根隨即轉載有關言論，並強調二人關係友好，「我愛狄維莊遜，而且對未來合作充滿期待」。

狄維莊遜花上15年時間籌備和製作的《黑亞當》，有傳製作費高達2億美元（約15.6億港元），然而10月上映至今，口碑未如理想，在影評網站「爛番茄」的專業評分只有39%，全球票房亦不足4億美元（約30.4億港元）。根據美媒Variety引述業界推算，此片票房需達6億美元（約46.8億港元）才可收支平衡。不過，負責發行的華納電影公司其後澄清，止蝕位其實是4億美元（約31.2億港元），相信不用賠本。

柏蒂辭任《神奇女俠3》導演

另一方面，雖然《神奇女俠》柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）日前宣布辭任第3集導演一職，戲中飾演「神奇女俠」的姬兒加杜（Gal Gadot）卻有得留低，她曾在社交媒體留言「期待揭開旅程的新一頁」。本周一有網民表示：「聽說亨利卡維和姬兒加杜同被解僱。」占士根親自回應：「我不清楚你是從哪裏收到姬兒離開的消息。」暗示她將留在DCU，《人物》雜誌曾向姬兒一方求證，至今未獲回覆。