叱咤「我最喜愛的歌曲」最後5強 張天賦一敵四撼MIRROR

MIRROR及成員佔4首歌殺入「我最喜愛的歌曲」最後5強。（資料圖片）

【明報專訊】商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日舉行，「我最喜愛的歌曲」第二輪投票昨日結束，最後5強歌曲包括盧瀚霆（Anson Lo）《Mr. Stranger》、MIRROR《We All Are》、張天賦（MC）《老派約會之必要》、姜濤《作品的說話》及陳卓賢《留一天與你喘息》，張敬軒《賽勒斯的愛》被淘汰。5首歌曲中MIRROR及成員佔4首，同是《全民造星》系列出身的MC，一人對戰師兄們。獎項結果於頒獎禮當晚由現場觀眾即場投票選出。

4鏡仔穩入全球百大俊男

另外，美國網站TC Candler舉辦「全球百大俊男美女2022」，今年新增「課金方案」，網民只要加入官方Patreon及每月付月費，其提名能保證入圍。該選舉先由網站選民投票，之後再由官方評審投票得出最後賽果。近日Patreon選民收到經全球會員投出百大俊男的初部結果，10名打入百大的俊男中，MIRROR成員佔4席，包括獲得票數保證打入前10名的姜濤、前20名的Anson Lo、前40名的江生（Anson Kong，AK）及前80名的呂爵安（Edan）。

TC Candler稱這個是初步結果，並對選民表示︰「如果你的最愛沒有列入這個名單，不要擔心，當我們對其他位置進行內部投票時，他們仍可進入前100名。這10人將在2022年100張最英俊面孔中出現在他們保證的位置或以上！根據內部投票，最終可能以不同順序高於顯示。」其他5名保證入選俊男有內地歌手張哲瀚、《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、 韓國天團防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）等。

娛樂組