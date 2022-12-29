新歡被指兩孩之母 宋仲基若再婚將成繼父

網上流傳宋仲基新歡姬蒂桑德斯的「母女」合照，據報她是兩孩之母，事務所拒絕回應。

【明報專訊】韓劇《財閥家的小兒子》37歲男星宋仲基日前大方認愛，據報女友正是曾演荷李活片《絹戀》及《懸疑第三者》的38歲英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders），二人秘密拍拖一年，有傳基哥拍攝《黑道律師文森佐》期間，跟女方學習意大利語而撻着，因而爆出「師生戀」。韓媒昨日報道，基哥拍罷《黑》劇後，曾秘密參加英國BBC劇集試鏡，疑似受到女友啟發和鼓勵。對於有關報道，事務所澄清「他並非參與試鏡，而是跟BBC高層見面」。

由於事務所拒絕披露宋仲基女友身分，導致網上謠言滿天飛，據報姬蒂2012年出席羅馬某品牌宣傳活動時，腹部明顯隆起，疑似未婚懷孕。翌年又傳她跟米蘭汽車輪胎生產商Pirelli的「太子爺」Giovanni Tronchetti Provera訂婚。有傳在姬蒂現已刪除的社交媒體帳戶裏，曾多次公開跟一名金髮小女孩的合照，估計「女兒」現已10歲；另外，韓國網上討論區亦流傳姬蒂是兩孩之母，育有一子一女，交由他倆父親撫養，但孩子的爸爸並非同一人。

《財閥家》話題榜6周冠軍

宋仲基刻意選在《財閥家的小兒子》結局後才公開戀情，不欲私事影響收視，結果如願以償，該劇第16集結局收視錄得26.9%，刷新今年最高紀錄。

據韓國調查機構Good Data公布12月第4周的劇集話題榜，《財閥家的小兒子》連續6周蟬聯冠軍，《還魂2》緊隨其後，《愛情的理解》排第3名。提起《財》劇，有線台JTBC看準勢頭，宣布明年1月1日晚上推出特輯，收錄此劇的經典場面，好讓粉絲回味。