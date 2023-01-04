為保仔女尊嚴 出手幫呂麗君 大劉指太太甘比無嬲 「點值得啫」

【明報專訊】大劉在記者會重申與呂麗君沒有任何關係，最不想被誤會他們復合，又主動提及一些都市傳說。他說：「我要澄清話我塞春卷、乒乓波等，我無做過，如果想過都絕子絕孫！之前不澄清是因為蟻多摟死象，有些不澄清就會被人話承認，都有人傳我當年在飛機上鬧到某人喊，然後即場開支票掟落某人面上，識我的人都知我不帶支票簿，因為我簽名好核突。」

「天生性格到死都不會改」

大劉表示今次幫助呂小姐（呂麗君），如非考慮到兩子女，他是極度不想幫，「平時0.1秒就可以決定，今次不是數目大細問題，但我想了兩分鐘，原因是我不想有難堪的事情出現，影響到仔女，保留小朋友一點尊嚴，希望記者會之後，有人收斂些，其實好sad，因有些人天生性格到死一日都不會改，唯有黯然接受」。問到呂麗君有什麼困難要他幫忙？大劉說：「我做人做事，今日留一線，日後好相見，不會趕盡殺絕，對任何人都一樣，不止呂小姐，如果大家有留意金融、地產、財經，就會知道什麼事。」

有人為錢露出「九尾狐」

問到報道出街後，會否不方便見呂麗君為他所生的一對子女？如呂麗君將來有求於他，會否拒絕？他沉思了一會說：「開得這個記者會，就預了一切發生的後果，兵來將當、水來土掩。8年前跟小朋友見得多，之後有人因為錢露出『九尾狐』，已用法律方法解決了。現在跟子女見多了，但都要小心，保護自己，我會盡我能力照顧好兩個小朋友，但照顧得來要步步為營。」呂麗君是否有機心的女人？大劉認為形容得太膚淺，「機心太膚淺，如果要講，七七四十九日都講不完」。他表示太太陳凱韻（甘比）沒有因傳他和呂麗君復合而嬲，他說：「點值得啫？佢知什麼事。」

財產寧畀錯人 唔益「恐怖分子」

現場有律師讀出聲明，大劉澄清如何處理財產，他說：「我將財產處理好，給太太陳凱韻與家人，我要澄清，家人不止陳凱韻家人，還有我的家人，包括呂麗君仔女、寶詠琴仔女，總之我身家不是陳凱韻擸晒，絕無此事。」他透露處理財產時，跟陳凱韻剛結婚兩天，律師指他們結了婚仍不安全，因為在財產信託上可爭拗及打官司。大劉說：「所以我想了兩晚，將所有財產送出去，寧願畀錯人，都唔想益天下極壞嘅『恐怖分子』。」