【開箱】《老羅拔唐尼：自成一格》 「家庭電影」告別導演父親

【明報專訊】兩屆金像導演史匹堡(Steven Spielberg)新片《法貝曼:造夢大師》既有自傳色彩,也透過創作過程,重新認識自己雙親;上月2日在影視串流平台Netflix上架的《老羅拔唐尼:自成一格》(Sr.),則是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)監製的紀錄片,邀請《純素敗類:名譽、欺詐、逃犯》及《百尺巨浪》基斯史密夫(Chris Smith)執導,在羅拔父親老唐尼的最後3年,透過影像,向這名上世紀六七十年代美國反文化運動的獨立導演致敬,也釋出父與子、子傳子的複雜感情。

老唐尼獨立電影導演

2008年上映的Marvel超級英雄片《鐵甲奇俠》,讓羅拔唐尼成為家喻戶曉的名字,一度晉身全球最高薪酬男演員。他童星出身,很早成名,30年前憑《卓別靈傳》獲奧斯卡最佳男主角提名;同時沉淪毒海多年,多次涉毒被捕,進出戒毒所,甚至因此被劇組「炒魷」,保險公司拒絕承保,變相難以開戲。羅拔唐尼2014年伙拍《教父》羅拔杜華(Robert Duvall)在《辯父律師》(The Judge)扮演父子,他曾在社交網表示那是等了49年的劇本。片中講述杜華扮演的法官,跟任職律師的兒子羅拔唐尼多年來不相往還,因為一宗案件,讓兩人重聚,並重新了解對方;當中的衝突與隔閡,對父親愛恨交纏的複雜情感,也許正呼應現實中羅拔唐尼與爸爸的關係。

老唐尼不像史匹堡般哪怕不是影迷,都會認識的導演;上世紀六七十年代,老唐尼卻拍過不少激進、前衛的反建制電影。據報1969年上映的《Putney Swope》,諷刺紐約廣告業、荷李活電影對種族的刻板印象及大企業貪腐,曾被《紐約時報》評為年度十大電影之一,後來又被美國國會圖書館納入收藏。《黑金風雲》保羅安德遜(Paul Thomas Anderson)與《世界呢分鐘》占渣木殊(Jim Jarmusch)兩名導演,均把《Putney Swope》列為鼓舞他們投身影壇的作品,保羅更亮相《老羅拔唐尼:自成一格》 ,有一幕講述老唐尼對其影響。

父子先後沉淪毒海

《老羅拔唐尼:自成一格》在爛番茄評論網站有超過九成好評,而且贏得美國國家影評學會最佳紀錄片殊榮;據悉有此拍攝計劃時,老唐尼已確診柏金遜症,等不及電影上架,於2021年7月仙遊。此片開始他精神還不錯,跟工作人員不時就剪片等方面交流,而且談吐幽默;中間穿插很多他的舊作片段,年紀小小的羅拔唐尼已在片場奔跑,又多次客串父親的電影,亦不迴避他不過幾歲,老唐尼已讓他吸大麻嘗毒品,也有他吸煙(或大麻)的片段,以及提起老唐尼如何在毒海浮沉。黑白電影海報中央黃色字寫有:Like father Like son Like no other,羅拔唐尼的經歷確實反映了「有其父必有其子」。很多觀衆都知道羅拔唐尼的戒毒過程漫長又艱辛,他不止一次歸功於現任太太兼電影監製Susan,透過療程、瑜伽、冥想與詠春功夫等不同練習,最後「重新做人」。相信他對老唐尼的感情也像《辯父律師》的角色一樣很複雜,既欣賞爸爸在影壇的才華與特立獨行;對方放浪的生活態度,小時候隨他穿梭大小城市與國家拍電影的疲累,對羅拔唐尼成長不無影響。然而片中看不到他很大怨恨,也許有過,只是邁向花甲之年,可能早已放下。

此片讓觀衆重新認識一個國際巨星及其才華橫溢的爸爸;老唐尼的電影像家庭手作,除了羅拔唐尼,其生母艾絲福特(Elsie Ann Ford)及家姐艾莉森(Allyson Downey)都會參演,而老唐尼又無時無刻都啓動攝影機,為家人留下了衆多片段與照片。這也傳到孫兒Exton身上;電影尾聲,老唐尼身體大不如前,需長期臥牀。羅拔唐尼和兒子Exton一起往紐約探望,父子倆牽手坐在梳化靜靜看着老唐尼入睡。羅拔唐尼稱這次旅程,透過Exton讓自己再次認識紐約這從小居住的城市。有一幕羅拔拍攝父親,老唐尼認不出眼前人是兒子,卻透露知道兒子很投入這紀錄片;之後鏡頭掃向房子裏到處擺放的照片,父子兩代先後投身影壇,這特別的「家庭」成就了很多電影,卻不及這部紀錄片私密。