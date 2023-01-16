【開箱】《人工殺姬》 「娃鬼回魂」給家長警世寓言

【明報專訊】截至上周五（13日），《阿凡達：水之道》在美國上映29日，連續5周成為票房冠軍，其間新上映的《人工殺姬》（M3GAN）曾有1天稱霸，後者在美國上映8日，累收4338萬美元，全球票房亦突破6000萬美元（約4.6億港元），開拍續集的呼聲甚高，來自新西蘭的導演謝拉尊士東（Gerard Johnstone）已表達意願。觀乎監製及提供故事的《恐懼鬥室》溫子仁習慣，加上繼《兒兇》系列後再次與同樣製作恐怖片的Blumhouse合作，《人》片如果只拍一集，確實浪費了M3GAN這人工智能人偶；加上片中M3GAN大開殺戒前的奇異舞蹈，已成網絡熱話，媲美Netflix劇集《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）在舞會的表現，同樣是TikTok世代的新寵。

照顧姨甥任務假手智能人偶

《人工殺姬》講述人工智能玩具設計師Gemma，家姐與姐夫車禍逝世，遺下年幼獨生女Cady。突然成為監護人的Gemma，面對如何照顧Cady束手無策，最後決定利用自己研發的人工智能人偶M3GAN來照顧Cady。幾可亂真的M3GAN經Gemma精心設計，號稱能透過聆聽與觀察來學習，成為孩子的朋友、老師、玩伴和最佳保護者。M3GAN日夜陪伴Cady，很快成為非一般閨密，但當友誼進一步之時，智能失控，帶來無法想像的嚴重惡果。

片中第一幕已預告新生代跟科技密不可分的關係，Cady跟父母前往滑雪之旅的路上，手拿着的同樣是Gemma設計的人工智能玩具，只是技術上較低階的版本，造型方面起碼能輕易辨識出是玩具，但已透露Cady對它相當依賴。

《人工殺姬》在爛番茄影評網站超過九成好評，雖然橋段並非石破天驚，卻能把舊酒進化才放進新瓶。譬如不少評論指出，玩具變身殺人犯，逾30年前的《娃鬼回魂》系列不已是經典？導演謝拉尊士東也了解，「我比較感興趣的是拍一個關於21世紀育兒的道德寓言故事」。若說玩具進化，2019年上映的《娃鬼回魂：魅來世界》，用回原作單親家庭的人設，但公仔再不是被殺人犯的邪靈附體，而是像M3GAN一樣有人工智能，可陪伴小孩，甚至記住主人特徵，提醒他各種生活細節。《人》片M3GAN殺性大起，Gemma的設計誤差要負上責任，着M3GAN不惜一切照顧Cady，人工智能卻按照字面意思照辦了，衍生出一發不可收拾的局面。《娃》片講述的是工廠工人被解僱，把其中一個公仔的AI晶片解鎖觸發嚴重後果，公仔會粗口連篇之外，還睇片學殺人，給主角帶來噩夢。

M3GAN舞蹈成熱話

《人工殺姬》的角色設定其實有點像《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）和《陽光小小姐》艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）主演的《美味不設防》，片中嘉芙蓮的胞姊同樣車禍去世，留下年幼的女兒艾碧姬。嘉芙蓮本是知名餐廳的總廚，脾氣火爆，不懂跟小孩子相處。但《美》片是有關美食與愛情的故事，艾碧姬痛失母親，面對陌生的阿姨，心裏無所依靠；嘉芙蓮的手藝人人稱羨，姨甥女卻毫不欣賞，反而與餐廳裏看似玩世不恭的副廚親近。《人》片的Cady剛喪親，得不到阿姨的情感回應，於是把感情投向M3GAN。心理治療師很早就提醒Gemma，不能把孤兒的感情依賴轉向死物，即使那是有說有笑，能歌善舞的人工智能。此片告訴家長，養育小孩，不能假手於「人」。

溫子仁再次與Blumhouse合作，後者名作之一《訪·嚇》，女主角艾利森威廉斯（Allison Williams）今次在《人工殺姬》再次擔正，扮演Gemma。飾演Cady的童星維奧莉麥高（Violet McGraw）也演出過劇集《陰宅異事》與電影《安眠醫生》。不過片中令人最印象深刻自然是M3GAN的「演出」。除了視覺特效、機械動畫人偶技術，還要找一個跟維奧莉身高相若，懂得跳舞和打架，而且能演戲的女孩，結果選角總監在新西蘭找到會跳舞的艾美當奴（Amie Donald），雖然首次拍戲，卻完全符合劇組要求。片中M3GAN大開殺戒前的舞蹈，迅即成為網上熱話。據悉此片有更血腥的版本，不知道日後可會推出。

上映日期：1月12日