【開箱】《璀璨帝國：紐約篇》 香港闊太惡鬥台灣千金

【明報專訊】影視串流平台Netflix除了電影、劇集及紀錄片掀起話題，真人騷也深受歡迎，無論《盲婚試愛》、《慾罷不能》，還是《單身即地獄》，都曾登上十大收視榜。兩年前首播的《璀璨帝國》（Bling Empire），以洛杉磯為背景，號稱是美國首個以東亞及東南亞裔為主角的真人騷，而且全部是炫富一族，迅即掀起話題，並於去年5月及10月推出第二三季。這系列首齣外傳《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）本月20日在Netflix首播，昨日佔節目收視殿軍位置。

香港網紅活躍紐約時尚圈

《璀璨帝國：紐約篇》共8集，除了台灣金鷹國際集團董事長王恆的千金Dorothy Wang（王宣琳）曾現身《璀璨帝國2》外，《紐約篇》其餘全是新面孔。王宣琳對鏡頭不會陌生，拍過4季真人騷《Rich Kids of Beverly Hills》；在《紐約篇》講述她從西岸遷居紐約，拖着兩大箱行李找的士，大呻辛苦；又說到紐約後變失眠一族，要跟同樣有失眠問題的網紅Tina Leung（梁伊妮）深夜通電話聊天。

梁伊妮是時尚網紅，又擔任形象設計師，在社交網Instagram有近45萬追隨者。她來自香港，在節目中自稱父親營商，曾非常富裕，出入有司機和保鑣，後來家道中落，她要自力更生，並從時尚界冒起，曾擔任《色慾都市》造型師Patricia Field的助手。節目中可見她到巴黎出席時裝周活動，又稱經營多年終得到心儀名牌邀請，出席時裝騷坐在前排位置。她看來硬淨，但也有脆弱時候，其中一幕就向好友兼時尚雜誌編輯Blake Abbie（王立民）訴苦，說有時為了時裝展東奔西跑，也會感到寂寞。王立民父親是蘇格蘭人，媽媽是內地移民，因此能說流利華語，又曾客串2018年大陸版《流星花園》，扮演王鶴棣角色道明寺的伴郎。

跟《璀璨帝國》3季聚焦內地、越南等富豪不同，除了梁伊妮，《紐約篇》還有來自香港的富商洪永時（Stephen Hung）及其墨西哥裔太太Deborah。節目首集，講述兩人到名店為即將舉行的結婚周年派對選購晚裝。洪永時就訴說在香港時裝騷認識了修讀法律但兼職當模特兒的Deborah，並極力追求，又大讚太太不論任何時間和場合都是全場最美麗。

為派對沒食物交惡

洪永時頭髮一小撮染了五顏六色，又喜歡穿著鮮艷又搶眼服飾，跟Deborah不時亮相歐美的名牌時裝騷，上周巴黎時裝展亦可找到他倆蹤影。不過洪永時的背景神秘，翻查報章報道，對上一次有關他的消息是幾年前，稱他創辦的南岸集團睇好澳門高端貴賓博彩生意，所以在路氹興建法國宮廷風格的十三酒店，又購入30架加長版勞斯萊斯幻影車隊準備迎接大客；可是過程不太順利，其間曾出售勞斯萊斯套現。據悉洪永時2018年初辭去集團聯席主席兼執行董事職務。 相隔幾年他原來轉移陣地到紐約，還亮相Netflix真人騷節目。

洪永時為了讓太太成為派對最亮眼的主人，於是帶Deborah到著名珠寶行格拉夫（Graff）購買結婚周年禮物，有高層及職員侍候，結果珠寶首飾滿載而歸。不過在派對上，Deborah遇到勁敵，台灣富二代王宣琳遲到兩小時，Deborah已不滿，王宣琳其後在社交網拍片申訴派對只有酒水不設食物讓她捱餓，還跟朋友說「這不是uncle與auntie的待客之道」。兩人因此交惡，雖然他們的共同朋友、像經營痛症治療中心的Richard Chang向Deborah道歉，但後者不但故意說錯王的名字，還着他以後不要帶這種朋友到其派對。另一慈善場合，Richard企圖正式介紹兩女認識，Dorothy無視Deborah。梁伊妮也當和事老安排兩人見面，最後Deborah卻「放飛機」。

節目中還有來自泰國的富二代Nam Laks，在哥倫比亞大學讀碩士，畢業後想留在美國。她從事房地產生意的爸爸，要求Nam只跟特定圈子的人來往。其中一幕Nam與幾個富裕女生見面，但覺得沉悶而藉辭離開。她跟Richard女友Vika往買衫，豪氣簽帳1萬美元（約7.8萬港元），踏出時裝店不久即接到兄長來電說父親不滿她如此揮霍，稱她畢業後，父親將會「閂水喉」；盡見沒有掙錢能力的豪門千金如何受制於掌握經濟大權的父母。