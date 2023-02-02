《毒舌大狀》劇情被指聯想「彭楚盈案」 翁靜晶憶當律師處理奇案 被勸收手

【明報專訊】黃子華主演電影《毒舌大狀》屢創票房佳績，昨日公布累計破6090萬，登香港電影史港產片票房第7位。電影引發連串討論，有網民提到戲中案情涉大家族、謀殺等，令人想起1999年的「彭楚盈案」。翁靜晶在社交平台轉貼有關文章，2005年彭楚盈家人向她求助，向政府提出召開死因庭研訊，她稱對案件「發生在香港殖民時代的法治悲劇」。有網民稱翁靜晶是「毒舌大狀」原型，又稱她為真實版「林涼水」。翁靜晶接受《明報》電話訪問，表示未看《毒舌大狀》，但相信不關事，只因她曾處理過不少奇案，故令人有聯想。

翁靜晶近日在社交平台分享當年做律師經歷，表示每次接到特殊案件，不時有人會拜訪她的母親，想她收手。為此其母曾建議她上庭時帶備清水，若被人淋鏹水，可以即時清洗。談到她被指是《毒舌大狀》角色林涼水原型，翁靜晶稱不在港，故未看《毒》片，但也知道故事內容，有興趣到戲院捧場，並透露早在《正義迴廊》上映時，已有人指她是律師角色原型，她說：「其實唔關事，因為我處理過奇案而令人有聯想。」

翁靜晶當年處理「彭楚盈案」時經歷不可解釋的靈異事件，「雖然開了死因庭算完結了，但你問我死者會安息咩？我答：『唔會。』佢（彭楚盈）間中會在我家中出現，工人見到，但我未見過」。

盼不要拍爛律政片

翁靜晶透露在疫情期間，有多個單位在籌備律政戲而跟她聯絡，當時不在港故婉拒了。有傳有電影人準備將2010年「簡家良弒母殺妹案」搬上銀幕；翁靜晶當年也有參與此案，並表示有聽聞消息，但不清楚，未有人跟她接觸，「我當年寫書籍《危險人物》很多案件的情節已有詳情可參考，我有保密責任，細節不能公開。我有想過寫劇本，或做顧問也有興趣，只要時間許可。早前我更過戲癮，在澳門客串一部電影，飾演顏卓靈母親。不過短期內也不能參與演藝工作，因為要協助老公打理生意」。

翁靜晶表示律政戲有很多題材，很多轟動的案件也可以拍成電影，有一定吸引力，並稱《正義迴廊》與《毒舌大狀》也有好成績，相信陸續有人開拍，希望電影人用心認真製作，不要拍爛律政戲。

專注打理老公生意

問有沒有技癢懷緬昔日在法庭舌劍唇槍的日子？翁靜晶笑說：「我接的案，很多要自己出錢出力，有一單是自閉症年輕人被控謀殺案，我花了300小時，但冇錢掙。還有2015年定慧寺的官司至今未完結。」

翁靜晶稱現在的精力要專注打理生意，丈夫何猷彪的家族生意遍佈世界各地，但對方最近埋首寫法律博士論文，她說：「老公要做學者，唯有由我做生意人，打理物業，連水喉滲水都關我事要處理，真的好忙。」

娛樂組