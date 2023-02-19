【開箱】續談《蟻俠3》如何變成Marvel版《星球大戰》

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蟻俠》第3集《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）上周三（15日）率先在港開畫，故事講述保羅路德（Paul Rudd）飾演「蟻俠」史葛凌一家5口誤墮量子領域，他跟女兒「琪詩」嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）遇上革命軍，他本想置身事外，祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）飾演奸角「征服者康」的軍隊聞風而至，雙方大打出手，革命軍傷亡慘重，史葛父女更淪為俘虜，康以琪詩性命要脅，史葛只好勉強答應，助康逃離量子領域。

值得一提的是，當史葛提到自己是復仇者一員的時候，康即不屑地說：「復仇者？我已殺過不少，其中有個拿槌子的。」估計是他在多元宇宙東征西討的過程中，曾經擊殺某個宇宙的雷神，史葛聞言豈能不乖乖就範。

《蟻俠》精神 小兵立大功

另一方面，史葛妻子可兒芳婷兼第二代「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly）與父母：第一代蟻俠「皮漢克博士」米高德格拉斯（Michael Douglas）及初代黃蜂女「珍納芳婷」米雪菲花（Michelle Pfeiffer）則跌落量子領域的另一端，為了尋找史葛父女而四出奔波。

曾在《蟻俠》首集飾演皮漢克博士徒弟戴倫的哥利史托（Corey Stoll），當日被蟻俠擊敗並誤墮量子領域，其後遇上康並遭改造成半人半機械的「魔多客」，今集首度登場，造型忠於漫畫原著，感覺相當詼諧。最後他改邪歸正，成為今集感動位。

壓軸大戰由皮漢克、史葛和琪詩三代蟻俠，加上珍納與可兒兩代黃蜂女攜手，誓阻康的陰謀。今集保留《蟻俠》系列精神，就是小人物都可以立大功，飽受康及軍隊壓迫的量子領域國民，在琪詩號召下團結反抗，配合皮漢克訓練的螞蟻兵團，誓死推翻暴政，故事熟口熟面，彷彿變成Marvel版本《星球大戰》，其中一幕「蟻多嬲死康」視覺效果尤其震撼。

《蟻俠》系列導演比頓烈特曾經執導《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》，難怪《蟻俠3》戲中量子領域的建築設計，與革命軍造型都與《星戰》大同小異。反正兩者都是迪士尼旗下出品，不用分得那麼細。

有趣的是，蟻俠最後跟康對打，後者從破爛的戰甲中露出健碩臂彎，出拳又快又準，蟻俠面具也遭轟爆，被打至毫無還手之力，不禁令人聯想起祖拿芬在新片《洛奇系列：王者之後3》扮演跟米高佐敦（Michael B. Jordan）爭奪拳王寶座的狠辣角色。

兩個彩蛋 洛基再會康

熟悉MCU的觀眾應該知道，征服者康曾在Marvel劇集《洛基》結局率先亮相，而且已被殺死，如今在《蟻俠3》重蹈覆轍，到底所為何事？片尾彩蛋片段自有交代。今集共有兩個彩蛋，信息量同樣龐大，首先在某個宇宙裏出現「康之議會」，內裏有着千千萬萬個康，他們正摩拳擦掌，準備大舉出擊，對付「那些接觸多元宇宙的人」，相信這個正是2025年上映《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）的故事源頭。

第2條彩蛋片段是湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）飾演邪神洛基登場，他跟奧雲韋遜（Owen Wilson）扮演時間變異管理局特工莫比烏斯，貌似身處20世紀初期一個有關「時間」的科學研討會上，而講者正是改名為Victor Timely的另一個康。早在劇集《洛基》第1季，洛基與康已曾碰頭，彩蛋相信是《洛基2》的全新畫面，從洛基既興奮又恐懼的複雜神情估計，兩者將在續集有更多正面交鋒的機會，直接導致劇中提及神聖時間線崩壞後，帶來無可挽救的結果。

跟MCU第4階段作品如《奇異博士2：失控多元宇宙》及《蜘蛛俠：不戰無歸》等不同的是，《蟻俠3》並沒加入其他超級英雄角色助陣，集中焦點講述史葛一家與康的恩怨情仇，令到主線發展清晰，角色亦有較佳發揮，例如米雪菲花飾演珍納貫穿整部電影的脈絡，她對標梅利的愧疚、對康的痛恨、對可兒的慈愛等，感情表達層次分明，可見薑是老的辣。

今集新加盟的嘉芙蓮紐頓亦是亮點，在前作《POKEMON神探Pikachu》表現已很搶鏡，新片扮演史葛女兒琪詩更出色，幾場父女吵架戲，都跟保羅路德擦出火花，加上外表亮麗可愛，就算將來加入《少年復仇者》（Young Avengers），相信人氣絕不遜於「女鷹眼」希莉辛菲（Hailee Steinfeld）、「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「美國小姐」蘇芝奧高美絲（Xochitl Gomez）等新一代超級英雄。

上映日期：2月15日