【開箱】《瑞鎮家》V由低做起 朴敘俊赴墨西哥晉升總廚

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月24日推出綜藝節目《瑞鎮家》，由《內科朴院長》李瑞鎮、《屍殺列車》鄭有美、《梨泰院Class》朴敘俊、《上流寄生族》崔宇植及防彈少年團（BTS）成員V演出。節目講述5人在墨西哥營運小食店，向當地人推介韓式美食。香港觀眾可以在影視串流平台Prime Video收看。

亞洲地區收視不俗

《瑞鎮家》由《花樣爺爺》系列金牌監製羅暎錫製作，預計有8集，每集約90分鐘。上月底首播收視8.7%，第2集升至9.3%，以綜藝節目來說，成績相當理想。另外，《瑞鎮家》也成為Prime Video的熱門點播節目，尤其在亞洲地區，開播首周，在菲律賓的收視位列第2，在台灣及印尼成為季軍，在新加坡、泰國及越南排第4位，於香港和馬來西亞則位列第7。《瑞鎮家》在影視資訊網站IMDB的評分達9.4（10分滿分），可謂叫好叫座。

其實《瑞鎮家》是從tvN另一綜藝節目《尹食堂》延伸出來，兩節目台前幕後班底相同。《尹食堂》主將兼《農情家園》女星尹汝貞，因工作關係無暇兼顧第3季，所以改由李瑞鎮擔大旗，並易名《瑞鎮家》。李瑞鎮日前笑言是時候升做社長，「我年紀不輕（52歲），總不可能一直要看人眼色」。《尹食堂》與《瑞鎮家》製作目的同樣是推廣韓國美食，兩節目氣氛卻不大相同。《尹食堂》走治癒路線，看主角細心製作食物，給食客帶來溫暖；《瑞鎮家》較像「職場生存」節目。老闆李瑞鎮一心追求業績，並且重視職級，不時鞭策員工，但員工為了招呼客人已疲憊不堪，勞資雙方的互動，帶出搞笑氣氛。

李瑞鎮變身老闆調整職級

《瑞鎮家》暫時只播出兩集；李瑞鎮甫開始即擺出企業家氣勢，身為食店社長，他調整了舊拍檔的職級，鄭有美由《尹食堂》時期的總經理兼總廚，升格為董事，朴敘俊則晉升為總經理兼總廚，崔宇植雖然曾演出另一綜藝節目《尹Stay》，可是李瑞鎮沒認可其經驗，要求崔宇植由實習生做起，甚至指他因為行程關係遲兩天才抵達墨西哥，應該是新加盟擔任實習生V的後輩，令崔宇植哭笑不得。

（明日再續）