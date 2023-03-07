MIRROR出英文歌拓海外市場 「讓Cantopop被更多人聽到」

【明報專訊】男團MIRROR一直被指籌備進軍海外市場，去年姜濤曾到美國拍戲，有計劃出英文單曲，但發生紅館演唱會嚴重事故後擱置計劃。MIRROR現在全面復工，將於本月17日推出首支英文單曲《RUMOURS》，開拓海外市場。

曲風跟以往不一樣

12子近日接受新加坡傳媒訪問，談到出英文歌是想展現香港藝人的更多可能，希望透過這首英文單曲，讓海外聽眾更了解香港樂壇，讓Cantopop被更多人聽到。《RUMOURS》曲風跟他們以往的歌有點不一樣，是一首很直接的歌，講述在剛追求女生的階段，身邊可能出現各種謠言。他們期望大家聽這首歌時，感受有別於MIRROR過往的一面。他們表示錄製英文歌的過程花了不少工夫，無論咬字、情緒等都跟廣東歌不同，特意請聲樂教練指導。至於MIRROR的海外活動，目前仍計劃中。

問到如何保持默契及良好關係？他們指雖然很少有機會聚在一起，但平時會傳短訊互相關心，其他成員有不錯作品，會第一時間支持，成團4年經歷好多考驗，是彼此強大的後盾。去年發生的演唱會嚴重事故，讓成員思考了好多，也成長了好多，希望以後大家更加關注藝人、表演者及工作人員的安全和健康。問到覺得MIRROR可以一起走到多遠？他們說：「無論是華語樂壇，還是全球音樂市場，每一天都有變化。我們MIRROR的應對方式就是保持開放，願意嘗試不同的新事物，和不同的音樂人合作，就像新歌《RUMOURS》，是首次挑戰英文歌。未來MIRROR也會不間斷帶來新的作品，希望大家會喜歡。

期待不同層次突破

有傳MIRROR會合演電影，他們希望是怎樣的作品？各成員想演什麼角色？MIRROR說期待不同層次的突破，各種角色對他們都是很好的挑戰。除音樂外，希望有一天也能用演技說服大家。

娛樂組