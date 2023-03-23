讚好網民「單身了」留言 再傳婚變 陳自瑤工作為由避見傳媒

陳自瑤拍片介紹港劇打卡點（上圖），有網民問「單身了？」她未有回應，但點讚留言（下圖），引起網民熱議是否默認已離婚。（視頻截圖）

【明報專訊】41歲陳自瑤與39歲王浩信結婚11年，育有10歲女兒王靖喬。兩人近年屢傳婚變，去年8月夫妻曾澄清離婚傳言，有指他們關係已修復。日前陳自瑤在社交平台上載短片，開心稱通關了，帶大家到香港不同景點打卡，其間有網民留言：「只想問，單身了？」她未有回應，但有讚好，疑默認已回復單身。陳自瑤昨晚錄影無綫綜藝節目《優質服務100Fun》，在傳媒採訪時段，她透過公關表示因工作未能趕及現身，但之後會參與錄影，似避免傳媒追問婚姻問題。

陳自瑤（Yoyo）與王浩信屢傳「分」訊，王浩信去年8月曾闢謠表示一切安好，多謝大家關心；當時陳自瑤亦稱不是事實的報道不作任何回應。夫婦近年鮮有同場及合照，就算一起出席公司活動，少有交流，婚變傳聞甚囂塵上。Yoyo日前在社交平台上載短片，留言：「等咗3年終於通關喇，今日我要帶大家沉浸式體驗港劇嘅打卡地。」片中她走訪多個劇集取景地點，表現開心。有網民留言問她：「只想問，單身了？」Yoyo未有回答網民，但讚好該留言，隨即引起網民熱議，猜測她是否暗示已回復單身。「疑似陳自瑤恢復單身」話題一度登上微博熱搜榜。

陳敏之力撐Yoyo 最緊要開心

陳自瑤昨晚跟譚俊彥、戴祖儀、陳敏之、黎諾懿、森美等在無綫將軍澳電視城錄影綜藝節目《優質服務100Fun》，藝人錄影前先獲安排會見傳媒，Yoyo透過公關表示因之前有工作，趕不及出席接受訪問，未知是否迴避傳媒追問「疑暗示單身」的揣測。

陳敏之與森美擔任主持，她穿迷你裙露腰搶鏡，已為人母的她笑言久未穿著短裙，感覺新鮮，「覺得自己似美少女，好彩都keep得住，著露腰裙條腰好凍，好彩公司服裝部細心，套衫有對長袖保暖」。講到Yoyo疑默認回復單身，陳敏之說：「等我一陣向她問候一下，我好耐冇見她，我們好熟，但平時要帶小孩，很少機會聚會，我又冇睇報紙，其實無論她做什麼，只要她開心就得了。」

譚俊彥再培訓學微笑

譚俊彥最近忙於自資餐廳搬舖事務，還要跟員工一起接受再培訓，「經過幾年疫情戴口罩，已忘記了面露笑容，太太發現我跟街坊打招呼時，表情好cool，所以要再學對人微笑」。留鬚的他透露日內為新劇《NEWS新聞女王》開工，主要陪佘詩曼飲咖啡和傾訴，發展感情線，他笑說：「拍完一部分，我會剃鬚，然後再演談情戲，拮親人就唔好啦。」他表示今次演出較輕鬆，鏡頭以外會幫佘詩曼分擔壓力，「我們已圍讀，又食飯傾談過，知道她拍這部劇要處理好多事，能跟她合作幾幸福，好榮幸做她的樹窿」。

戴祖儀呻無暇跟追求者溝通

戴祖儀昨日28歲正日生日獲贈蛋糕，她說已切了6個蛋糕。問過氣緋聞男友丁子朗與郭柏妍傳緋聞，是否貪新忘舊？她說知丁子朗忙拍新劇，對方有傳生日快樂訊息給她，但沒有機會見面，下次問問他的緋聞。她承認有追求者，但工作很忙，需要時間慢慢溝通，希望有心人會有耐性。

記者：鍾一虹