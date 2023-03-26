「任何關係都有變化一刻」 何廣沛默認與朱晨麗分手

【明報專訊】何廣沛與朱晨麗2017年合作《超時空男臣》撻着，之後發展地下情，兩人的緋聞常被擺上台，何廣沛又經常出入朱晨麗的寓所，以及在社交網隔空放閃；2019年兩人同遊泰國，戀情浮面成公開秘密。近日何廣沛的Instagram（IG）帳號單方面取消追蹤朱晨麗，惹來「分」訊。昨日何廣沛出席活動默認分手，他說：「我覺得現在是最好決定，或者對任何人都尊重。」

何廣沛與劉佩玥昨日出席「噪音工作保護聽覺展覽開幕禮」。問何廣沛取消追蹤緋聞女友朱晨麗（朱朱）的IG帳號，是否已分手？何廣沛說：「這件事不回應了，無論任何同事、朋友關係都好，都會有變化一刻，我覺得現在是最好決定，或者對任何人都尊重。」是否嬲朱朱？他說：「不回應。」為何取消追蹤對方IG？他重申：「不回應了，我剛才講的說話，你們自己解讀。」

與朱朱同事關係 見面不尷尬

6年情玩完，有否感可惜？何廣沛衝口而出：「無。不回應！」現時跟朱朱是什麼關係？他說：「一向都是同事關係。（見面會否尷尬？）同事見面不會尷尬，返工都會見面，會否傾偈要等見面先知。除了公司大型節目，我們很久沒見面了。（有多久？） 不記得了，真的不知道。」 若公司安排合作拍劇會否拒絕？他說：「我從來不知有這個權利，一切順從公司安排，叫我做什麼就做，多年來都是事業為重。」

對於無綫裁員，何廣沛表示聽到消息有點不開心，但相信公司受疫情打擊，才有這個艱難決定，期待疫後經濟復蘇，所有事情會變更好。

收入與工作未受影響

何廣沛說：「暫時未知道情况，要返公司了解，若有同事要離開，會很不捨得。」他稱收入與工作暫時未有影響，但會控制開支，以備不時之需。他又自爆聽覺有問題，小學接受聽覺測試，發現聽不到低分貝聲音，其後接受腦掃描也找不出因由，之後到美國讀書，曾用助聽器，但覺得作用不大，因日常生活沒太大影響，「只是跟朋友細聲傾偈時才聽不到，正常傾偈沒問題」。

談裁員 劉佩玥盼同事開心安好

劉佩玥表示不清楚公司裁員情况，認為疫情對整個香港都造成很大影響，好多事都難以避免，她會調整心態面對，首先做好本分，任何事都盡量樂觀積極面對，「今年是我入行10周年，這段日子認識好多台前幕後同事，希望大家都能開心和安好」。

記者：鍾一虹