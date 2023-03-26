【開箱】《安眠書店4》 變態殺手本性難移 宣布第5季最終章

【明報專訊】《花邊教主》潘百加利（Penn Badgley）主演的《安眠書店》（You）系列，是影視串流平台Netflix最受歡迎美劇之一，第4季共10集分上下兩部分推出，上半部上月9日首播，餘下5集本月9日上架，蟬聯英語節目收視冠軍之外，Netflix亦宣布開拍第5季，而且是整個系列的最終章，預計明年播放。

認清精神分裂真面目

《安眠書店》第3季尾聲講述主角Joe殺了太太Love後，放火燒屋，把所有罪名嫁禍到對方身上，並假裝自殺，把兒子交給同事照顧，然後獨自飛到巴黎尋找新癡戀目標Marienne。第4季上半部開首，Joe換了新身分Jonathan，遷居倫敦，在大學任教，跟同事Malcolm參加派對喝醉被送回家，醒來時發現Malcolm陳屍其住所，Jonathan不肯定自己是否兇手，然而為免麻煩，處理了屍體。劇情發展下去，他與Malcolm女友Kate漸生情愫，又混熟其富裕朋友圈子。

上半部尾聲，Jonathan以為所有命案都是準備參選市長的Rhys所為，對方清楚Jonathan底細，威脅他犯案，指Kate的富豪爸爸Tom掌握其黑材料，不利他參選市長，因此要求Jonathan消滅對方。下半部最峰迴路轉是Jonathan殺害Rhys後，Rhys「復生」，其實Jonathan在極大壓力下思覺失調至解離，不但從未跟Rhys交談，也不相識，Rhys實際代表其黑暗面。Malcolm、Gemma等人也是Jonathan所殺，上半部Jonathan的「良心發現」，根本是編劇誤導觀衆，他天生殺人狂的本色依舊，包括對Marienne的癡戀。上半部講述他在市集追蹤到Marienne，嚇得她逃跑及亮刀，Jonathan聲稱不忍看到她那麽害怕，所以讓她離開，實情是連自己也欺騙，當天就綁架了Marienne，後來把她安置在地下室的透明牢籠。Jonathan有良知的一面出現時，卻忘記了曾綁架她，若非Jonathan文學課的學生Nadia有偵探頭腦，又察覺他異常，Marienne可能已餓死在地下室。可是Nadia救走了Marienne，卻未能自救。壞人再次逃脫，結尾Jonathan不但殺了Tom，讓Kate繼承了遺產，他更向Kate坦承過往曾殺人，最終不但恢復了Joe的身分，跟Kate更一同回到紐約，躋身富人圈子，接受媒體訪問，過去作惡變成「承受另一半的暴力」，把黑說成白。Jonathan變回Joe後，刮掉鬍子，當望向窗邊，玻璃反映代表其陰暗面的Rhys仍在，是饒有深意的鏡頭。

預計明年播第5季

《安眠書店4》下半部本月9日上架，Netflix前日公布將開拍第5季，而且是最終章，預計明年首播。據悉監製格畢蘭緹（Greg Berlanti）及莎拉薩切達（Sarah Schechter），一開始已構思這改編Caroline Kepnes小說的劇集會拍5季。首季故事發生在紐約，第2季Joe來到洛杉磯，第3季以三藩市為背景，第4季轉陣地到倫敦，尾聲他跟Kate重返紐約，亦即回到原點。Joe這人物由愛好書本、自認浪漫，以愛之名，跟蹤甚至殺害女性，或剷除阻擋他求愛之路的所有人，卻一次又一次逃過受罰。來到第4季，他終於意識到自己並非好人，跟富裕的Kate成為一對後，其終極結局會有什麽樣的下場？大概還要多等1年才有答案。