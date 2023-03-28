【開箱】《家有衰鬼》 借TikTok嘲盲從用家 呃Like不擇手段

【明報專訊】內地短片分享平台「抖音」海外版TikTok行政總裁周受資日前出席美國眾議院聽證會，否認與中國政府分享美國用戶數據、危害美國青少年及國家安全等指控，但似乎未能釋除議員疑慮。事實上，TikTok深受歐美年輕網民甚至荷李活影星追捧，就連影視串流平台Netflix新片《家有衰鬼》（We Have a Ghost）亦借TikTok大做文章，暗示部分用家只懂盲目跟隨潮流、為求呃Like不擇手段，極盡挖苦之能事，正好跟美國政治大氣候不謀而合。

短篇小說改編

恐怖喜劇《家有衰鬼》2月24日上架，連續兩周登上全球英語電影收視冠軍，播出1個月後仍然穩佔第6位，可見捧場者眾。《家》片改編自美國作家Geoff Manaugh的短篇小說《Ernest》，由《死亡無限LOOP》導演基斯杜化蘭登（Christopher Landon）自編自導，新一代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）、《不死喪軍》提格諾塔羅（Tig Notaro）及《白蓮會》珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）合演，表面是大宅鬧鬼的老掉牙故事，加上父子代溝、反種族霸權等多元題材，令新片變得熱鬧有趣。

故事由法蘭克（安東尼麥奇飾）、妻子小梅，以及兒子佛頓和凱文一家四口搬入芝加哥荒廢鬼屋說起，法蘭克創業失敗，心忖只要捉緊一個機會，終可飛黃騰達，卻因此忽視孩子的想法。正值反叛期的凱文，對於經常搬家深感厭惡，寧願躲在污穢且森冷的閣樓，也不想到溫暖的客廳跟家人團聚。某日他在閣樓遇上遺忘生前記憶的鬼魂厄尼斯（大衛夏巴飾），不單未有受驚，反而產生同屬天涯淪落人之感，決定幫助對方，解開枉死之謎。

法蘭克得悉兒子「撞鬼」後，絲毫不覺擔心，更把凱文拍到厄尼斯的短片上載YouTube，希望透過「鬼屋」這個點子發一筆橫財，藉此斬斷窮根。有關片段迅即在社交媒體瘋傳，各地KOL紛紛拍片回應，TikTok更湧現大量二次創作，包括嘲笑小梅撞鬼後的誇張反應、模仿厄尼斯穿牆過壁的反智行為等。最後事件驚動CIA，靈異專家雷斯莉（提格諾塔羅飾）要求白宮重啟「魔剪計劃」，把她認為會危害人類的鬼魂繩之於法。

討好黑人觀眾

另一方面，凱文為了幫助厄尼斯尋回失去記憶，跟華裔女同學兼鄰居一起「離家出走」到65公里外的郊區小鎮，終於找到真正的厄尼斯，揭發鬼魂其實叫藍迪，他們是一家人，因某宗悲劇發生後，才導致生離死別，結局頗為出人意表。

《家有衰鬼》能夠成為收視冠軍，某程度或許跟它能夠贏得黑人觀眾歡心有關，正如戲中小梅得悉住所鬧鬼，嚇得要求丈夫立即賣屋，「我們不能像每部恐怖片裏的愚蠢白人家庭一樣，我們非搬不可」。又例如法蘭克急於利用鬼屋謀財，跟兒子凱文說：「我們將會成為黑人版卡戴珊家族！」類似「有骨」對白比比皆是。

雖說《家有衰鬼》改編自小說，但身兼編導的基斯杜化蘭登刻意把它變成荷李活經典的大雜燴，例如凱文為了幫助厄尼斯尋找記憶，建議他離開寓所，到訪生前經營的酒吧，結果他們剛踏足社區，即被屋外的支持者發現，隨即蜂擁而上，雙方展開追逐。這場戲拍得熟口熟面，似向《E.T外星人》致敬；另外，雷斯莉認定所有鬼魂都會害人，於是出動超級武器去捉拿厄尼斯，彷彿變成《黑超特警組》和《捉鬼敢死隊》混合體。