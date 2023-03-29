梁詠琪新歌MV捲抄襲風波下架 導演袁劍偉：溝通中暫無法回應

藝術創作團隊Chloeography Project前晚發聲明，指《停一停•心呼吸》MV涉抄襲他們的作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，並上載13張兩段影片的對比圖作證據。（網上圖片）

【明報專訊】梁詠琪早前為常霖法師與善長成立的「心呼吸」慈善團體唱主題曲《停一停．心呼吸》，MV由袁劍偉執導，梁詠琪與一個大氣球在中環鬧市取景；MV在YouTube上架5日鬧出抄襲風波，前晚藝術創作團隊Chloeography Project在社交平台發嚴正聲明，指控《停一停．心呼吸》MV涉抄襲，部分畫面的相似度更高達九成，要求將MV中相關的畫面移除並公開道歉。昨早「心呼吸」已將MV下架，表示跟各方了解事件後再交代，梁詠琪經理人回應，指梁詠琪沒有參與MV的創意部分。事件中關鍵人物袁劍偉回覆《明報》，稱會嘗試跟該團隊聯絡。

娛樂組

前晚網上流傳Chloeography Project指控《停一停•心呼吸》MV涉抄襲的聲明帖文，並上載13張兩段影片的對比圖，同樣的大氣球及女主角在中環鬧市游走，只是大氣球顏色不同。聲明指出：「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創。我們是一群在香港土生土長的表演藝術工作者及媒體藝術創作人。」

MV部分畫面被指九成相似

文中提到《停一停．心呼吸》出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟他們團隊在2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的多個演出宣傳影像畫面及相片高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，嚴重侵犯藝術創作知識產權。他們未授權「心呼吸」使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念，《遙》純屬藝術創作的特質。創作團隊將於6月以《遙》的宣傳影像，代表香港前往「布拉格劇場設計四年展」首次國際公開播放，故迫切釐清藝術創作的原創及影像概念的擁有權。團隊對是次涉侵權行為極度憤怒及遺憾，要求把相關的概念畫面移除與公開道歉，並保留法律追究權利。《遙遙之城》的宣傳錄像及相片正式公開發布日期為2018年11月7日。

網民諷忠誠度100% 不能原諒

抄襲風波惹網民熱議，對比《遙遙之城》與《停一停•心呼吸》MV，在相同地點拍攝，甚至連角度也一樣，有留言：「抄到咁又真係幾離譜！」亦有指用「抄」來形容也客氣了，其實是copy，也有嘲諷「忠誠度100%」，有網民指MV團隊連找拍攝地點也懶，不能原諒。

經理人：梁詠琪無參與創意部分

就抄襲指控，「心呼吸」昨早將MV下架並發聲明：「我們今早也注意到昨晚（27日）由Chloeography Project創作團隊在其facebook發布的一則嚴正聲明，心呼吸團隊巳經即時把有關音樂錄像下架，並正在全力跟各方了解事件，稍後會交代，感謝各方的關注。」

隨後梁詠琪（Gigi）經理人回應：「Gigi收到常霖法師的邀請，主唱《停一停．心呼吸》並拍攝MV，宣揚以感受自己呼吸從而減壓及紓緩情緒的正面信息。有關MV的創意部分，Gigi並未有參與，而MV的後續處理，會交回《停一停．心呼吸》團隊，如有需要，我們會盡力配合。」

袁劍偉身在日本執導MIRROR電影《盜月者》，他以短訊回覆稱：「多謝關心和查詢，現在身在日本拍戲，剛剛得知事件，我正在跟心呼吸團隊溝通中，亦努力嘗試和Chloeography Project聯絡，暫時無法回應你的問題，唔好意思。」《明報》跟Chloeography Project的Chloe聯絡，她表示趕工作中，截稿前未再回覆。

梁詠琪曾分享拍攝難忘經驗

《停一停•心呼吸》MV推出前有關方面曾發放宣傳資料，包括拍攝現場花絮的照片，見常霖法師也在現場，跟拍攝團隊合照。梁詠琪分享拍攝難忘經驗說：「Steve（袁劍偉）專業地用大氣球演繹我們不同情緒。我第一次站在中環十字路口，靠着比我高的大氣球，一邊廂要平和地唱歌，另一邊廂身旁的人車匆忙閃過，這刻要平衡身心，非靠心呼吸不可。」

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