【開箱】《龍與地下城：盜亦有道》 桌上遊戲改編電影的最佳示範

【明報專訊】經典桌上角色扮演遊戲《龍與地下城》（Dungeons and Dragons，簡稱DnD）自1970年代推出至今，至少兩度改編拍成電影，成績令人慘不忍睹，多得Netflix神劇《怪奇物語》加入DnD元素，令不少非玩家對它有了初步認識，加上新片《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves）推波助瀾，有望把DnD熱潮推向高峰。

四騎士推翻暴政

尊尼芬高斯汀（Jonathan Goldstein）及尊法蘭斯戴利（John Francis Daley）聯合編導，《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）、《狂野時速》米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、《柏捷頓家族：名門韻事》利基尚沛治（Rege-Jean Page）及《真的戀愛了》曉格蘭特（Hugh Grant）等合演《龍與地下城：盜亦有道》，3月31日在美國及內地同步開畫，香港提前一日上映，故事以虛構時空為背景，講述小偷、術士、野蠻人和半獸人為了推翻絕冬城城主的暴政，先展開奪寶的冒險旅程，再制止邪惡勢力的血腥統治陰謀。

基斯派恩飾演正義聯盟「豎琴手」前成員艾金，天生擁有領導才能，亦算機智過人，曾以保護弱小為己任，卻因得罪邪惡巫師而連累妻子被殺，女兒姬拉（哥兒高曼飾）亦被絕冬城城主科治（曉格蘭特飾）帶走。為了讓愛妻復活、父女團聚，艾金決定跟米雪露芝姬絲飾演戰鬥力強橫的野蠻人賀嘉、三流術士西蒙（積提斯史密夫飾）及擅長變身術的半獸人多里克（蘇菲亞莉莉絲飾）攜手合作，對付城主和巫師。

影評人觀眾同讚

繼《親子樂膠遊》後，尊尼芬高斯汀與尊法蘭斯戴利再次自編自導《龍與地下城：盜亦有道》，風格仍然走輕鬆搞笑路線，而非像其他改編遊戲的電影如《生化危機》或者《刺客教條》般暗黑沉重。更重要的是，導演只抽取遊戲精髓如角色（人類、矮人、半獸人）、職業（術士、盜賊、聖武士）、場景（絕冬城、劍岸）等呈現大銀幕，但同時照顧非玩家的需求，把觀影門檻降至最低，就算從未接觸遊戲的觀眾如筆者，一樣睇得津津有味，劇本拿捏相當準繩，難怪在影評網站「爛番茄」的專業和觀眾得分同樣超過90%，可謂雅俗共賞。

《龍與地下城：盜亦有道》某程度跟《魔戒》或者《哈利波特》等題材相似，都是透過奪寶和擊敗大魔王的冒險旅程，讓主角經歷成長、反思和自我救贖，例如艾金是個擅長說謊的小偷，雖然賊性難改，最終卻為拯救百姓，寧可視珠寶如糞土，證明他的人性與正義感，一直長存心內，只待合適時機展露。

英雄不必配女神

《POKEMON神探Pikachu》積提斯史密夫（Justice Smith）扮演三流術士西蒙，雖是名門之後，卻因欠缺自信，法力難以提升，但為協助艾金打敗城主，終於突破個人極限，成為一流術士；《小丑回魂》蘇菲亞莉莉絲（Sophia Lillis）飾演半獸人多里克，因受人類壓迫，原本不欲加盟，但因彼此有共同敵人，才勉強答應幫忙，最終亦因艾金，見識到人性光輝一面。多得她的變身術，由老鼠到鴞熊都變換自如，成為取勝關鍵。遺憾的是利基尚沛治戲分太少，他扮演聖騎士辛克非常搶鏡，而且意外地搞笑，期待開拍續集時，能讓辛克有更多發揮機會。

值得一讚的是，電影沒有刻意加入老掉牙的英雄配美人劇情，基斯派恩與米雪露芝姬絲分別飾演鰥夫艾金和棄婦賀嘉，二人關係密切，其實更像兄妹，賀嘉為他照顧幼女姬拉，艾金助她從失戀中開脫，彼此在人生路上互相扶持，共渡難關，令人感動。

上映日期：3月30日