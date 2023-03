【開箱】《龍與地下城：盜亦有道》 桌上遊戲改編電影的最佳示範

next

【明報專訊】經典桌上角色扮演遊戲《龍與地下城》(Dungeons and Dragons,簡稱DnD)自1970年代推出至今,至少兩度改編拍成電影,成績令人慘不忍睹,多得Netflix神劇《怪奇物語》加入DnD元素,令不少非玩家對它有了初步認識,加上新片《龍與地下城:盜亦有道》(Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves)推波助瀾,有望把DnD熱潮推向高峰。

四騎士推翻暴政

尊尼芬高斯汀(Jonathan Goldstein)及尊法蘭斯戴利(John Francis Daley)聯合編導,《星空奇遇記》基斯派恩(Chris Pine)、《狂野時速》米雪露芝姬絲(Michelle Rodriguez)、《柏捷頓家族:名門韻事》利基尚沛治(Rege-Jean Page)及《真的戀愛了》曉格蘭特(Hugh Grant)等合演《龍與地下城:盜亦有道》,3月31日在美國及內地同步開畫,香港提前一日上映,故事以虛構時空為背景,講述小偷、術士、野蠻人和半獸人為了推翻絕冬城城主的暴政,先展開奪寶的冒險旅程,再制止邪惡勢力的血腥統治陰謀。

基斯派恩飾演正義聯盟「豎琴手」前成員艾金,天生擁有領導才能,亦算機智過人,曾以保護弱小為己任,卻因得罪邪惡巫師而連累妻子被殺,女兒姬拉(哥兒高曼飾)亦被絕冬城城主科治(曉格蘭特飾)帶走。為了讓愛妻復活、父女團聚,艾金決定跟米雪露芝姬絲飾演戰鬥力強橫的野蠻人賀嘉、三流術士西蒙(積提斯史密夫飾)及擅長變身術的半獸人多里克(蘇菲亞莉莉絲飾)攜手合作,對付城主和巫師。

影評人觀眾同讚

繼《親子樂膠遊》後,尊尼芬高斯汀與尊法蘭斯戴利再次自編自導《龍與地下城:盜亦有道》,風格仍然走輕鬆搞笑路線,而非像其他改編遊戲的電影如《生化危機》或者《刺客教條》般暗黑沉重。更重要的是,導演只抽取遊戲精髓如角色(人類、矮人、半獸人)、職業(術士、盜賊、聖武士)、場景(絕冬城、劍岸)等呈現大銀幕,但同時照顧非玩家的需求,把觀影門檻降至最低,就算從未接觸遊戲的觀眾如筆者,一樣睇得津津有味,劇本拿捏相當準繩,難怪在影評網站「爛番茄」的專業和觀眾得分同樣超過90%,可謂雅俗共賞。

《龍與地下城:盜亦有道》某程度跟《魔戒》或者《哈利波特》等題材相似,都是透過奪寶和擊敗大魔王的冒險旅程,讓主角經歷成長、反思和自我救贖,例如艾金是個擅長說謊的小偷,雖然賊性難改,最終卻為拯救百姓,寧可視珠寶如糞土,證明他的人性與正義感,一直長存心內,只待合適時機展露。

英雄不必配女神

《POKEMON神探Pikachu》積提斯史密夫(Justice Smith)扮演三流術士西蒙,雖是名門之後,卻因欠缺自信,法力難以提升,但為協助艾金打敗城主,終於突破個人極限,成為一流術士;《小丑回魂》蘇菲亞莉莉絲(Sophia Lillis)飾演半獸人多里克,因受人類壓迫,原本不欲加盟,但因彼此有共同敵人,才勉強答應幫忙,最終亦因艾金,見識到人性光輝一面。多得她的變身術,由老鼠到鴞熊都變換自如,成為取勝關鍵。遺憾的是利基尚沛治戲分太少,他扮演聖騎士辛克非常搶鏡,而且意外地搞笑,期待開拍續集時,能讓辛克有更多發揮機會。

值得一讚的是,電影沒有刻意加入老掉牙的英雄配美人劇情,基斯派恩與米雪露芝姬絲分別飾演鰥夫艾金和棄婦賀嘉,二人關係密切,其實更像兄妹,賀嘉為他照顧幼女姬拉,艾金助她從失戀中開脫,彼此在人生路上互相扶持,共渡難關,令人感動。

上映日期:3月30日