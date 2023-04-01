【開箱】《我把社長解鎖了》 AI緝兇反思科技真諦

【明報專訊】韓國有線頻道ENA去年12月推出劇集《我把社長解鎖了》，並透過影視串流平台Prime Video同步上架，可惜當時反應一般，最近輪到Netflix播放，卻受到追捧，並登上香港地區收視十大。《我》劇由《無法抗拒的他》蔡鍾協、《Missing：他們存在過》徐恩秀與《Rugal：無淚交鋒》朴誠雄合演，講述科技公司社長的靈魂意外被困在智能手機中，為了拯救自己和公司，只好委託失業青年暫代社長一職，故事涉及政商界為壟斷人工智能（AI）技術而產生的競爭問題，正好趕上近期的ChatGPT熱潮。

社長離奇被困手機

改編自同名網絡漫畫的《我把社長解鎖了》，由《不需要愛情》李澈河執導、《Sweet Home》金衡旼編劇，全劇共分12集，去年底在韓國播放，平均收視只有1.1%，但因題材新鮮而獲得不俗口碑。故事講述無業青年朴仁誠（蔡鍾協飾）靠兼職維生，某日應徵縷光科技公司，雖然表現不錯，卻因欠缺人脈關係和工作經驗而落選。朴仁誠打算回鄉投靠父母，行山時被蛇咬傷，暈倒前發現身旁有部會說話的智能手機，幫他報警求救。

大難不死的朴仁誠，得悉手機內困着縷光公司社長金善柱（朴誠雄飾）的靈魂，後者拜託朴仁誠暫代社長一職，同時找回肉身的方法，並緝捕企圖殺害他的兇手。朴仁誠人生從此改變，一邊充當社長，一邊與秘書鄭世妍（徐恩秀飾）及保鑣馬皮（金盛吳飾）合作，展開拯救金善柱的大計。

科技難以取代感情

劇集主線是朴仁誠擔任社長後，根據困着金善柱的智能手機指示，執行公司業務以及助他追查兇手下落。疑犯並有兩人，分別是縷光母公司範榮集團的執行副總裁吳美蘭（李尚熙飾），以及範榮集團副會長吳英根（鄭東煥飾），二人屬於叔姪關係，一直覬覦集團會長之位，並把金善柱研發的AI技術「巴洛4.0」據為己有。

《我》劇透過智能手機困住人類的奇幻故事，探討AI科技的問題。金善柱社長的靈魂、意識和記憶不變，並透過手機與人溝通，也能操控手機甚至電腦執行各種任務。他比AI更具人性，會掛念年幼女兒。不過，科技如何發達，也不能理解人與人之間的感情，例如生性善良的朴仁誠深信秘書鄭世妍不會出賣自己，也相信惡形惡相的保鑣馬皮內心是溫暖且忠誠。

另一方面，金善柱女兒敏雅（奇昭侑飾）得悉父親靈魂被困手機，雖曾感覺新奇，因爸爸可以利用VR技術陪她玩耍，但她最希望聽到爸爸親口說故事，從而帶出科技發展迅速，還是比不上人際的溝通與感情交流。

劇集節奏明快，故事流暢，而且涉及目前最熱門的AI話題，讓觀眾了解人工智能對生活的影響，如劇中提到縷光發明VR眼鏡，可以看到特別設計的影像，朴仁誠為父親製作一副能夠看見某著名歌手的眼鏡，令他難分現實與虛假。劇集主要圍繞科技和緝兇兩大目標，卻夾硬加插朴仁誠與鄭世妍的感情戲，離不開傳統框架。

蔡鍾協角色夠討好

男主角蔡鍾協外型高大，穿上西裝扮社長入型入格，演技亦自然流暢，善良純真的角色相當討好。蔡鍾協入行6年，主演作品如《無法抗拒的他》、《來魔女食堂吧》及《由零開始愛上你》收視未如理想，接着伙拍《月升之江》金所炫合演新劇《是偶然嗎》，由於後者知名度較高，有望帶動劇集收視向上；徐恩秀去年憑電影《魔女二部曲：另一個她》角逐青龍獎最佳女配角，演技有目共睹，可是《我》劇角色比較平凡，難有發揮空間。