《黑暗榮耀》死敵變情侶 李到晛林智妍愚人節認拍拖

林智妍（左）和李到晛（右）拍攝《黑暗榮耀》期間，表現相當親暱，難怪二人拍拖被指是公開的秘密。

【明報專訊】影視串流平台Netflix日前公布收視，宋慧喬主演韓劇《黑暗榮耀》連續3周登上非英語節目冠軍，故事講述她是校園暴力的受害者，曾被林智妍等同學欺凌，長大後策劃復仇大計，終在李到晛等人協助下，令惡人有惡報。現實中現年32歲林智妍跟比她年輕5歲的李到晛合演《黑》劇擦出愛火，韓媒Dispatch趁昨日愚人節，公開二人秘密拍拖的證據，他倆隨即透過事務所認愛，「姊弟戀」獲網民送上祝福。

在《黑暗榮耀》第10集，林智妍到訪李到晛診所，閒聊間提到「你有女朋友嗎？」男方回答：「有個聰明又漂亮，卻非常冷漠的女朋友（宋慧喬）。」她即笑說：「看來她是個壞女人啊。」隨着二人戀情曝光，網民恍然大悟，戲謔李到晛愛上「壞女人」其實是林智妍。

韓媒Dispatch過去總在元旦公開韓星戀情，昨日突破傳統，趁4月1日愚人節揭發《黑暗榮耀》首對情侶：林智妍與李到晛拍拖的經過。據報二人劇中甚少對手戲，卻因劇組關係融洽，自去年夏天開始，演員經常聚餐，間接令二人接觸多了，互生好感鬧出戲假情真。

據知情人士透露，林智妍與李到晛拍拖已是《黑暗榮耀》劇組的公開秘密，「他倆不會公然宣示恩愛，而是透過穿著情侶裝之類，偷偷地營造甜蜜氣氛」。從Dispatch記者偷拍照片可見，二人確曾穿著同款同色羽絨外套，擺明低調放閃。韓媒估計他倆可能在去年底撻着，記者去年12月目擊林智妍到訪李到晛位於金洞湖的寓所，並於門外堆雪人，林智妍更拍照留念；翌日二人到森林散步，李到晛親自為林智妍遞上熱咖啡，感覺甜蜜又溫暖。

雙方事務所確認正在拍拖

今年1月，李到晛忙於拍攝新劇《壞媽媽》和電影《破墓》，仍抽空出席《黑》劇飯局，當其他演員建議繼續下場，李到晛開玩笑說是林智妍經理人，隨即駕車接送女友回家。3月14日白色情人節，據報他們亦一起度過。隨着戀情曝光，李到晛透過事務所承認拍拖：「雙方一直以親密的前後輩關係相處，彼此帶着好感，小心翼翼地互相了解。」林智妍一方亦表示：「二人由前後輩關係產生好感，目前正互相了解，希望外間以溫暖的目光看待。」

《黑暗榮耀》叫好叫座，帶挈主角人氣急升，林智妍受訪時表示，最近有觀眾、朋友甚至父母均以劇中名字「朴涎鎮」稱呼她，證明角色深入民心。李到晛主演有線頻道JTBC新劇《壞媽媽》本月26日首播，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。至於他跟《賭命為王》崔岷植、《小女子》金高恩及《秘密任務2》劉海鎮合演的新片《破墓》，映期則未定。