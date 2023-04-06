【開箱】《格殺福順》 全度妍演王牌殺手 女兒成最大弱點

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月31日推出韓片《格殺福順》，講述職業殺手捲入不可避免的殺戮，由《影子造王者》卞成賢執導，《密陽》康城影后全度妍、《茲山魚譜》影帝薛景求、《扮工女團補英班》李絮、《少年法庭》李妍及《D.P：逃兵追緝令》具教煥等主演，上架首周以1961萬觀看時數，成為Netflix非英語電影收視冠軍。韓國影評人批評此片空有有華麗動作場面，內容卻像《殺神John Wick》及《這個殺手不太冷》混合版，欠缺新意。其實片中透過單親媽媽兼殺手的角色，帶出社會不公，競爭規則總由位高權重者制定的信息。

放過目標 種下決裂禍端

《格殺福順》講述吉福順（全度妍飾）是單親媽媽，育有15歲女兒吉在瑛（金詩雅飾），同時是MK娛樂殺手公司的王牌。老闆車閔圭（薛景求飾）委派福順殺一名青年，並要偽裝成自殺，福順執行任務期間，發現買兇者正是該青年的政客父親吳正植，因兒子捲入考大學舞弊，吳為保政治前途而買兇殺子。福順不忍殺害青年，於是向車閔圭謊稱任務失敗。車閔圭胞妹兼MK高層車敏熙（李絮飾）看穿福順撒謊，擅自找福順情人兼同事韓熙成（具教煥飾）完成任務，還命令韓與幾名殺手追殺福順。福順殺掉同行後，引起其他殺手公司不滿，車閔圭趁機要求福順續約，她卻殺掉車敏熙，與車閔圭決裂，迎來終極一戰。

全度妍在《浪漫速成班》的角色犧牲自己，撫養姨甥女，展現非一般母愛。今次在《格殺福順》雖然是職業殺手，但跟《浪》劇一樣充滿母愛。福順女兒在瑛正值青春期，母女關係不算好；在瑛非常反叛，終日玩手機、偷偷吸煙，甚至在學校打傷同學，令福順頭痛不已，不禁呻「殺人易過教女」。然而福順仍盡力與在瑛溝通，做好媽媽本分，而且絕不讓女兒知道自己是殺手。尾聲在瑛疑似看到母親殺死車閔圭的片段，福順擔心在瑛知道真相，沒有宗教信仰的她不斷求神拜佛，盼女兒沒看到片段。由此可見，殺人不眨眼的福順，最大弱點就是女兒。

弱點這主題貫穿全片，福順身為王牌殺手，不單身手敏捷，最厲害是能看穿對手及目標的弱點。車閔圭早知福順的弱點是女兒在瑛，故意給後者看母親的殺人片段。福順自知不是車閔圭對手，但看透他最大弱點就是自己。車閔圭多年前奉命謀殺福順邪惡的父親，案發時福順碰巧出現，不但沒告發車閔圭，還成為共犯，車閔圭因此被她深深吸引。

企業壟斷 自僱殺手失業

導演卞成賢在《格殺福順》使用華麗、誇張的手法拍攝動作場面，像漫畫或超級英雄電影，欠缺實感。當中最有看頭是全度妍與客串演日本黑幫的黃政民，在高速公路的對打戲，黃政民拿武士刀，全度妍則以斧頭迎戰。另一幕講述全度妍以前輩身分指導新人李妍，兩人埋身肉搏，則展現女性輕盈柔軟的功夫。

片中多次諷刺社會充斥不公競爭，即使屬於偏門的殺手行業也不例外，龍頭公司MK娛樂老闆車閔圭為業界訂下3條規則：一不殺未成年人；二只能做公司允許的任務；三是公司安排的任務一定要盡力完成，令業餘或自僱的殺手沒生存空間，造成大企業壟斷。MK娛樂將殺手分級別，也由老闆一人說了算。戲中韓熙成得罪老闆，即使具實力，也只是「B級殺手」，他急需金錢為親人治病，只好偷偷接工作，正好與福順形成對比，福順與車閔圭交情深厚，因而被捧為A級，難怪韓熙成反問福順，「為什麼這世上的規則是由有權勢的人決定呢？」