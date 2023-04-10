《死屍死時四十四》寓意捱過有轉機 導演何爵天信港產片已「鹹魚翻生」

【明報專訊】新晉導演何爵天自覺幸運，拍竣《正義迴廊》未上映，即有機會執導第二部電影《死屍死時四十四》。兩片截然不同，但何爵天表示《死》片基本上是個悲劇，與死亡有關，同是群戲，從眾多人物身上看到很多眾生相，其實跟《正》片有點相似，只是表達手法及類型不同，「大家如果細看《死屍死時四十四》，會看到很多寓意。經過3年疫情，希望大家好似電影結尾一樣，焗咗喺大廈一整晚，終於努力捱過，可以呼吸一口氣」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

何爵天大讚為《死屍死時四十四》電影主題曲《鹹魚遊戲》填詞的黃偉文（Wyman）好叻，以「鹹魚」表達教大家如何面對逆境，「鹹魚二字令人有無限想像，鹹魚點樣復活呢？正如歌詞帶出只要堅持，捱捱下就有，總有一天會過好日子」。他認同否極泰來，好似年多前還說香港電影已死，但死到現在，《毒舌大狀》過億票房，他的《正義迴廊》也成三級片票房冠軍，可能已度過最艱難時候，望見出路，未必是絕對，但也是個好開始，「現實未必改變到，但好的態度會令事情向好的方面發展，好一日、唔好又一日，倒不如正面一點」。

劉江黃文慧李尚正功不可沒

何爵天承認拍喜劇引人笑很難，幸好有出色喜劇演員毛舜筠和鄭中基相助。對於觀眾看完《死屍死時四十四》，大讚劉江（劉老師）和黃文慧（Bonnie）演退休銀髮族夫婦陳生陳太好驚喜。

何爵天稱二人是對活寶貝，劉老師很少演喜劇，但他的基本功非常好，演戲能力超乎想像，原本諗住他來做喜劇，最後將感動位落在劉老師身上，「劉老師和Bonnie姐雖然首次合作拍戲，但很合拍、很有喜感。我很喜歡Bonnie姐的造型，她演活了一名中產、管住老公的Betty，希望觀眾睇完此片，不止記得她20年前《嚦咕嚦咕新年財》的『奶奶』，還記得『Betty』這個角色」。

飾演大廈保安「李保安」的李尚正亦是亮點，原來對方是監製錢小蕙的不二之選，認為由李尚正講這段急口令是最適合不過，監製還對何爵天說，如果不認識李尚正及有質疑的話，便重溫周星馳的《美人魚》。何爵天說：「李尚正面對文章這麼勁的演員做對手戲，也沒有比下去，反而好突出。李保安是個小人物，有特殊技能，是個小器寶，記憶力很強又受很多壓抑，被忽略發圍那段好好睇。他們3個人的演出比想像中更好，劉老師愈來愈入戲中世界，對角色理解，給予很多意見，有商有量的專業態度，佷值得後輩學習。」

有信心票房超越《正義迴廊》

《死屍死時四十四》挾《正義迴廊》4300萬票房餘威下上映，故何爵天對前者票房有信心，覺得可以超越後者，「今次2B級屬合家歡電影，多了很多年輕觀眾，希望好過《正義迴廊》，希望18歲的觀眾透過此片認識我和楊偉倫（阿卵）」。可有壓力？他說：「已盡力，希望好。向好方面想，今年以為小陽春，但《毒舌大狀》刷新票房紀錄收過億元，《死屍死時四十四》未必有1億那麼誇張，《毒》片是天時、地利、人和，但我覺得都是好事，有部戲個頭開得那麼好，希望食住那麼好勢頭，得到更多觀眾支持。」

何爵天身為新晉導演，第一部電影《正義迴廊》已叫好又叫座，票房勁收4300萬，第二部《死屍死時四十四》開畫，觀眾反應亦不俗，會否覺得很幸運？他承認，「第一部戲未剪片就有第二個機會已經很幸運，且製作費較第一部大，上次約1000萬，此片1500萬，卡士又大些，又試到和學到很多東西，《死屍死時四十四》對我來說是全新的世界，未試過搭咁多個景拍攝，像經歷了幾部電影」。

視杜琪峯為目標

何爵天估不到自己的導演路那麼順，希望愈來愈順暢，且有機會嘗試不同片種，「我很羨慕1980年、1990年代的導演，一年執導多部電影，像杜琪峯，什麼片種都拍，喜劇、動作、愛情、感人等，有不同嘗試、摸索，從過程不斷吸收經驗。雖然他的《柔道龍虎榜》成績一般，但正如片中對白『你撻低咗要企番起身』，好勵志，所以只要不是很反感的題材，我都想嘗試」。

何爵天視杜琪峯為目標，外國方面則喜歡馬田史高西斯（Martin Scorsese）和史匹堡（Steven Spielberg），「史高西斯什麼類型題材都涉獵，連小朋友電影都拍，史匹堡亦然，又拍政治、童真及科幻，一個勁的導演，其實什麼類型題材都要拍到最好」。他下一部戲想拍運動題材，因其畢業作品拍了有關籃球短片，相隔10年，又拍了兩部戲，覺得有能力和經驗，可以將籃球拍得更加好，將短片拍成長片；另外還想拍一部類似日本導演濱口龍介的電影，全片得一個景，兩個演員做戲，絕無花巧。