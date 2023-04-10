【開箱】《和解在後》 趙善恆自導自演法外情 蘇雅琳首拍劇合格有餘

【明報專訊】樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）首次個人執導及主演的《一秒拳王》叫好叫座，他亦客串過不少劇集，不過像上月27日於ViuTV首播的《和解在後》般自導自演，還兼任編審卻屬首次。劇中以調解工作為題材較罕見之外，女主角是COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），以出道不足兩年的新人而言，又從未演戲，她交出了合格有餘的演出。

今個星期結局周

《和解在後》今個星期將播結局，故事以香港調和中心一班調解員為主線，當中包括半退休的創辦人之一莊生（谷德昭飾）、經營態度較進取及極欲與大律師行合作的另一創辦人何建忠（梁祖堯飾）、不修邊幅的葉志凡（趙善恆飾）、毫無主見的鍾信立（岑珈其飾）、擅長處理商業糾紛的Amber（李敏飾）、深信生命樹課程的Jenny（袁綺雯飾）及夢想成為演員的接待員Coco（何洛瑤飾）。方圓（蘇雅琳飾）大學法律系畢業後找不到相關工作，遂到調和中心應徵調解員，受聘後獲派跟隨阿凡學習。方圓起初對阿凡的工作方式難以認同，經常向任職大律師的男友Oscar（柯煒林飾）抱怨。

此劇每集以單元形式，講述一至兩個調解個案，當中會穿插各調和中心職員的背景和故事，因此客串者不少，譬如強尼、練美娟、袁富華、尹光、楊偉倫、陳俞希、蔡思韵、許賢等，還有鄺雋文、關灝泉及李康廷等好青年荼毒室成員扮演哲學咖啡室店員。估計恆仔碌盡人情卡，周國賢就以《一秒拳王》的角色造型亮相其中一幕，恆仔的ToNick隊友亦客串了幾個小角色。

部分個案有趣 部分難以解決

北川景子主演上季日劇《女神的教室》講述身為裁判官的主角被調到法律學院任教，以獨特價值觀教導學生如何理解法律，就觸及調解有時在訴訟過程中的重要。訴訟過程中除了判決和裁決外，調解是另一種解決爭議的方法，認可的調解員以中立身分，協助爭議雙方了解利益和需要，尋求共同接受的解決方案，並協助草擬有法律約束力的協議書，最後簽署作實。編劇刻意安排男女主角阿凡與方圓法律系畢業，曾相信在法庭能伸張公義。記得日劇《律政英雄》裏所有檢控官都西裝筆挺或行政人員打扮，惟特立獨行的木村拓哉總是便服上陣；對比其他同事，阿凡也是不修邊幅。開播之初他飯桌上的假髮，已暗示其法律背景，到第6集便交代他子承父業，是資深大律師葉廣生（袁富華飾）的兒子。然而總廚馬師傅（張滿源飾演）因餐廳爐具搶火導致終身傷殘，向餐廳老闆Barry（強尼飾）索償，阿凡擔任Barry一方代表律師，但Barry因投資失利而拒絕賠償，並向阿凡隱瞞曾改動爐頭毁滅證據，最後馬師傅敗訴，更不堪打擊自縊。阿凡從此與父不和，並大受打擊。當馬太透過莊生的調解最後獲賠40萬元，成為阿凡加盟調和中心的原由。方圓舉報教授與女學生有染並操控學分，舉報不被接納之餘，亦遭教授封殺，畢業後沒律師行願意聘用。

方圓最初很不滿阿凡的工作方式，譬如潘伯投訴其腳傷因漏水單位引致，原來是假裝，方圓十分不齒，想要揭發他，但阿凡極力阻止。後來在不同和解案件中合作，由最初難以磨合，到慢慢建立默契，譬如替阿凡鄰居明仔調解雙親離婚的一集，兩人就立場一致。女時裝設計師性騷擾男下屬的個案，當發覺不止一兩個受害者，阿凡認為交由法庭處理才是合理做法，方圓感意外，也令兩人漸漸成為好拍檔。方圓對和解工作的投入，淡化了繼續追尋大律師職位，令她與男友意見開始現分歧；不過在拍拖紀念日遲到而爭執，就此分手，又是否太兒戲？

劇中部分個案幾有趣，譬如聲稱妻子被幾名中學生非禮的張生，要求對方道歉，最後發現他所謂的「太太」Kiki，其實是吹氣公仔，有點荒謬和搞笑，阿凡和方圓還是盡力調解，並了解到張生的過去，以及會視Kiki為妻子的原因。另外，信立與Amber的網上情緣似乎太過巧合，兩人在第10集終知道對方身分，到底會如何收科？將是結局周劇情的其中一個看點。不過信立一角跟岑珈其在《緣路山旮旯》的角色相若，不曉得一直演類似角色會否被定型。

方圓戲分吃重，蘇雅琳完全沒演出經驗，尚能駕馭，對新人而言是及格有餘，看來她的演戲天分要比跳唱高，在COLLAR衆多成員中，她能率先拍劇，並非單靠觀衆緣。蘇雅琳最突出是念對白方面，無論聲線與節奏都掌握得好；跟男友分手崩潰一幕，應該是她的大挑戰，有進步空間。蘇雅琳與恆仔的對手戲有火花，大抵是兼任導演的恆仔功勞。