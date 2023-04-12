【開箱】《放學後的戰爭活動》 異形版《殭屍校園》 諷韓國高考兵役制度

【明報專訊】韓國影視串流平台TVing新劇《放學後的戰爭活動》，上月31日播出首6集，餘下第7至10集結局篇將於本月21日上架。《放》劇吸引大批女觀眾收看，並成為3月份第5周韓劇話題榜季軍，僅次於《模範的士2》及《黑暗榮耀》。改編自同名網絡漫畫的《放》劇，講述一群高中三年級（高三）學生對抗不明生物的故事。科幻加校園題材，類似《殭屍校園》，但《放》劇着墨學生面對困境的心情，以及對社會的不滿。香港觀眾可於影視串流平台myTV SUPER收看《放》劇。

參軍打異形獲加分助考大學

《放學後的戰爭活動》講述不明球體出現在世界各地上空，初期各國政府嘗試用武力消除但不果，反分裂成多個小球體。不明球體沒對人類造成傷害，還創造商機，因而開始「共存」。其中一個不明球體墜落韓國，孵化出多隻異形並襲擊人類，其後陸續有球體墜落地面。韓國大量士兵對付異形期間陣亡，為補充軍力，決定擴軍，全國就讀高三的學生，不分男女全被納入預備軍，需接受軍事訓練。軍方開出「優厚」條件，接受軍訓學生可獲加分，有助考入大學，表現優秀者更可獲額外分數，為了升學前途，學生只好參與新兵訓練。

星津高中變成臨時新兵訓練營，高三第2班學生全部在校寄宿，下課後受軍訓。李春浩中尉（申譞洙飾）及金元彬兵長（李淳元飾）擔任導師。學生受訓期間無法與外界及家人聯繫，亦不知道校外已被異形大肆侵略。直到前往校外射擊場訓練，遇異形襲擊，班主任朴恩英（林世美飾）為保護學生遇害，他們才知道要面對真正的戰爭。

《放學後的戰爭活動》改編2012年開始連載的同名網漫，反映韓國升學及軍事制度問題，似乎10年來沒太大改善。此劇透過學生征戰異形，諷刺韓國大學入學試也像一場戰爭。高三生為爭取名牌大學入學資格，不眠不休應付高考，成績對他們十分重要，同班同學也成為敵人；為了加分，會忍受疲累參與軍訓，因一分之差，足以改變人生。劇中高三生國永洙（安道奎飾）對讀書以外任何事皆沒興趣，但當聽到「加分」及「同學退出」就會暗地高興，對升學非常執著，即使眼見同伴離世，地球快將毁滅，還是擔心學分及升學問題。

劇中還提到「一切都是大人所害」；軍方沒挑選大學生或其他年級生參軍，因認為「加分」對高三考生有吸引力，他們必定全力以赴。當學生發現自己為分數被騙上戰場，無不痛恨成人思想卑劣。其後眼看同學陣亡，更加怪責成人派學生上戰場當炮灰，暗諷聽從成人所言只是死路一條。負責新兵訓練的李春浩一方面心痛學生披甲上陣，同時覺得把學生留在軍營，教曉他們如何對付異形，等於是自救機會，總好過在校外等人保護。

學生角色各有個性魅力

此劇群戲為主，約20名學生戲分相若，當中又以李春浩中尉的導師角色較突出。學生經過多次分裂、背叛及合作，結下深厚感情，開始團結，也是此劇想傳達的信息。扮演學生的都是年輕演員，表現不錯，角色亦各有個性與魅力。《魔女二部曲：另一個她》金基海扮演班上不起眼的金致烈，內心溫暖，為同學拍攝紀錄片。前女團BONUSbaby成員崔玟熙演外貌出眾的李那羅，從外國回流韓國，是班上的射擊王。《少年法庭》李妍飾演盧愛雪，任何事都做不好，經常拖累同學，但非常有義氣。《王后傘下》文相敏飾演頑皮學生，開朗活潑。《戀愛革命》金秀謙演權日河，性格火爆霸道，經常強迫別人服從他。

《放學後的戰爭活動》的電腦特效出色，異形顏色鮮艷，爬行速度快，學生拿槍殺死異形的畫面，如電玩遊戲般刺激。據悉《放》劇2021年8月開鏡，拍攝了10個月，後期製作約半年。第6集尾聲講述人稱「小隊長」的李春浩中尉準備犧牲自己與大批異形同歸於盡，他能否逃過一劫？下周五（21日）自有分曉。