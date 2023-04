《中年好聲音》6強誕生 吳大強為輕吻韋綺姍解畫 大熱龍婷獲無綫斟簽約 無意爭一姐

【明報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音》決賽將於4月23日在電視城舉行,6強參賽者吳大強、龍婷、周吉佩、李佳、顏志恒、羅啟豪,以及肥媽、車婉婉和林曉峰等,昨日到酒店出席記者會,公布決賽賽制和有關詳情;譚詠麟、鍾鎮濤和呂方將擔任評審團。吳大強與龍婷被視為大熱門,兩人正積極備戰。龍婷透露跟無綫斟洽簽約,是否跟炎明熹爭做一姐?她說不用爭,大家一起努力。

記者:陳釗

《中年好聲音》前晚一集,吳大強與韋綺姍合唱《Tonight I Celebrate My Love For You》獲91高分,支嚳儀與林二汶合唱《Can't Take My Eyes Off You》,支嚳儀賽前失聲影響表現,最終被淘汰,未能晉身6強。

唱得開心 禮貌式輕吻

6強參賽者昨日出席決賽記者會,吳大強和龍婷被視為大熱,吳大強表示每名選手的實力都毋庸置疑,他積極備戰,會盡全力唱好歌。提到在前晚播出一集得最高91分,吳大強表示多得韋綺姍老師帶住他唱,信心大增,也教導他很多。他唱完時即興親了韋綺姍一下,吳大強解釋:「只是禮貌式輕輕一吻,不是挑逗對方,純粹唱得開心,很自然地做。」他稱在觀眾席的兒子吳偉豪也知爸爸個性,愛搞氣氛。

龍婷個唱門票被指太貴

龍婷承認對自己有信心,為了保持身體狀態,近日出街都戴口罩。談到被捧為大熱,她說會努力,難得今次比賽唱了12首歌,讓大家看到她的不同風格。吳大強也激讚龍婷前晚表現非常精彩。至於若勝出會否簽約無綫?龍婷多謝無綫給予很多機會,正洽淡中。是否與炎明熹爭做一姐?她笑言:「不用爭,大家一起努力,我想做多點成績給大家看,不是去爭什麼。」

龍婷除演出稍後舉行的《中年好聲音》演唱會,還有個人慈善演唱會,透露每日保持運動,隨時可唱足1小時。對於個唱門票最貴980元,被指索價太高,龍婷稱票價是主辦方設定,她只負責唱,愛心是無價。

林曉峰自薦做下季主持

擔任決賽主持之一的林曉峰表示重遇肥媽、周國豐、張佳添及車婉婉等一班戰友,感到很開心,笑稱最初是想參賽,但因有工作在身,未能趕及報名。會否考慮參加第2季?林曉峰笑言:「我有叫『獎門人』(曾志偉)快點開第2季,辦得再大型一點,讓更多追夢的人參與。若真的開,我會想做主持多一點,沒那麼大壓力,參賽要很多心力。」問到之後會否多回無綫工作?林曉峰表示哪裏有工開就到哪裏,若曾志偉叫他客串主持節目《獎門人》,他一定幫手,又透露與一班大灣仔兄弟有意舉行巡迴演唱會。

曾志偉日前舉行70歲生日派對,被問到是否玩到天昏地暗?林曉峰笑說:「我玩到暗,但無昏,差不多留到最後,見壽星安全回家才走。難得一班好友歡聚在一起,希望我70歲時也能這樣。」他又大讚年屆91歲的胡楓獲金像獎終身成就獎,說感言時的人生態度仍如此正向又精靈,非常厲害。