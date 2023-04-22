《Boys Planet》選出9人男團 收11宗投訴 內地章昊首名出線 惹韓迷不滿

來自內地的練習生章昊，得悉以最高分勝出比賽後，興奮得眼泛淚光。

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet才藝比賽真人騷《Boys Planet》前晚直播總決賽，經過兩個月淘汰過程，終由觀眾投票選出9名優勝者，合組男團Zero Base One（簡稱ZB1）出道，來自內地的22歲練習生章昊破天荒以首名出線，成為韓國同類選秀節目的第一人，賽果惹起部分韓國網民不滿，廣播通信審議委員會收到11宗投訴，4年前曾經揭發《Produce X 101》造假的真相查明委員會，再次質疑賽果，要求Mnet交代。

2019年Mnet同類節目《Produce X 101》賽果揭曉後，觀眾質疑造假，自發組織真相查明委員會並向檢察部門投訴，最終警方介入調查，節目製作人安俊英認罪，被判兩年有期徒刑，電視台高層金勇範亦判監1年8個月，其他涉案者包括節目副導演及職員等，分別罰款500萬至700萬韓圜（約3萬至4.2萬港元）。首爾高等法院其後公布調查結果，證明部分參賽者因造假事件而無辜落敗，還了他們一個公道。

總投票939.8萬

安俊英前年出獄，Mnet亦捲土重來，今年2月推出《Boys Planet》，由92名來自韓國及海外的練習生展開為期12集的淘汰賽後，前晚終於到了總決賽，18名練習生分成兩隊，分別由章昊和成韓彬領軍，前者一組演唱《Jelly Pop》，後者則以《Hot Summer》迎戰，最後兩隊合唱《Not Alone》，為比賽寫下圓滿句號。

全球184個國家及地區的觀眾，總共投出939.8萬票，選出9名最高分數，包括兩名來自內地、一名加拿大及7名韓國練習生組成期間限定男團Zero Base One（簡稱ZB1），得分最高者順序為章昊、成韓彬、Seok Matthew、Ricky、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄和韓維辰，將於未來兩年半出戰樂壇。章昊獨得199萬榮膺「票王」，當他得悉勝出比賽後，顯得一臉驚訝，以11萬之差屈居亞軍的成韓彬則哭成淚人，章昊隨即送抱安慰，其他落選者亦紛紛上前握手道賀。

民間組織揭Mnet造假

節目播出後，韓國廣播通信審議委員會（簡稱「廣通委」）昨日收到11宗投訴，主要來自真相查明委員會。這個民間組織，曾經揭發Mnet節目《Produce X 101》造假，導致11名優勝者組成的男團X1解散，昨日再次質疑Mnet在觀眾投票、參賽者排名，甚至部分練習生有特殊待遇等各方面，出現不公平且不透明情况，公開要求Mnet盡快回應。另外，對於章昊首次以內地練習生身分勝出的賽果，明顯惹起部分韓國網民不滿，有人聲言抵制，「K-Pop變成C-Pop？我不賣帳」、「這個組合我不接受，再見了」等。