【開箱】《風間公親-教場0-》 群星拱照非常教官木村拓哉

【明報專訊】現年50歲的木村拓哉產量豐富，今年上半年已推出電影《The Legend & Butterfly》及美劇《群》，新作是富士電視台春季日劇《風間公親-教場0-》，第3度扮演非常教官「風間公親」。新劇改編自日本作家長岡弘樹小說，先後在2020年及2021年拍成特備劇《教場》及《教場2》，今次改以連續劇形式面世，為了隆重其事，請來《逃避雖可恥但有用》新垣結衣、《星降的夜晚》北村匠海及《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二等群星拱照木村。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

木村坐鎮風間道場

《教場》兩部特備劇均以神奈川縣警察學校為背景，講述風間公親（木村拓哉飾）是警校的冷酷教官，右眼受傷而戴上義眼，外表相當嚇人。他本着「警校非為培育優秀警察，而是適者生存的地方」宗旨，以極其嚴厲的手段對付學警，強迫他們直視內心陰暗面，若能跨越心理障礙，便能成為優秀警員。

《風間公親-教場0-》改以前傳形式面世，《教場2》最後一幕講述風間任職刑警期間，被人襲擊導致右眼嚴重受傷，新劇正是描寫他成為警察學堂教官前，在神奈川縣警察本部搜查一課擔任刑事指導官的故事。他負責指導年輕或行為有問題的刑警，這個特別指導小組因此被稱為「風間道場」。

改派調職申請書

首集講述刑警瓜原潤史（赤楚衛二飾）原只派出所警員，因逮捕盜竊慣犯有功，獲署長嘉獎並調往「風間道場」，學習偵查技巧。瓜原首宗負責案件是「牛郎」與女生乘坐的士，女方中途下車，的士到達目的地後，司機發現乘客遇襲身亡。由於女生全程戴上口罩及墨鏡，司機難以認清容貌。瓜原查到疑犯是日中弓（內田理央飾），亦得悉其殺人動機是被牛郎拍下不雅照片威脅，可是沒有證據證明她殺人。瓜原不忿放走疑犯，風間對他說：「即使不小心放走罪犯也不緊要，培養下一代的調查能力更重要。」

瓜原個性溫柔，即使面對疑犯也一樣，因此常被人嘲笑。風間往往比瓜原更早洞悉案情，但不會主動說出破案線索。瓜原漸漸了解風間每句說話都有含意，例如首集講到牛郎死前故意要的士司機兜路，路線暗藏破案線索，瓜原目睹風間查看地圖，沒想到他在尋找線索。

在特備劇中，風間經常向學警遞上退學申請書，目的是要趕走懦弱無能的學員。新劇重施故技，改為派發調職申請書，要求刑警離開搜查一課，返回原來崗位，直至警員破案，才可畢業離開「風間道場」。

揭開右眼失明之謎

《風間公親-教場0-》預計共有10集，平均每兩集講述一名新紮警員接受風間指導的故事。首兩集以赤楚衛二為主角，然後輪到新垣結衣、北村匠海、乃木坂46前成員白石麻衣及《寄生獸》染谷將太出場。新垣結衣扮演單親媽媽兼女警，對於兼顧事業與家庭感到困惑；染谷將太因對疑犯濫用暴力而要接受「風間道教」指導；白石麻衣雖然工作表現出色，但人際關係欠理想，特別是對男性；北村匠海則是成績優異的畢業學警，風間亦認同其表現，但缺乏某種特質，而且他是風間右眼受傷的關鍵人物，屆時將會解開風間失明的謎團。

新劇最大看點當然是木村扮演非常教官，不單指導後輩，更會親自查案。由於劇集是以風間特訓警員為主線，愛看推理劇的觀眾，或許覺得案件「小兒科」。木村再演風間入型入格，加上對手如北村匠海及染谷將太演戲經驗豐富，雙方擦出更大火花。