周吉佩爆冷奪冠 大熱龍婷三甲不入 《中年好聲音》叫好叫座 宣布開第2輯

有未能入場的觀眾被安排到第二個廠看大電視，曾志偉（圓圖）現身安撫，並向每名觀眾送贈一張《中年好聲音》演唱會飛。（攝影：林祖傑）

【明報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音登峯之戰》昨晚舉行，36歲周吉佩分數由頭帶到尾勝出冠軍，獲得價值35萬鑽石咪，他講得獎感言時激動泣不成聲。李佳在最後兩強比併時以4分之差屈居亞軍；羅啟豪膺季軍。賽前大熱吳大強與龍婷雙雙大熱倒灶，龍婷獲「觀眾最愛好聲音」獎。由於《中年好聲音》受歡迎，無綫總經理曾志偉宣布第2輯於昨晚11時開始接受報名。

記者：陳釗

攝影：林祖傑

《中年好聲音》6強李佳、羅啟豪、周吉佩、龍婷、顏志恒、吳大強開場時率領被淘汰的參賽者合唱《不再猶豫》，現場以李佳和龍婷粉絲最多。李佳開場前見有那麼多粉絲支持，一度忍不住拭淚。6強要接受兩個回合分別慢歌及快歌挑戰，最後加網上投票得出總分，周吉佩以196分領先、李佳195分佔第二位，羅啟豪以193分位列第三。吳大強分數最低188，與分數排第四的龍婷同樣大熱倒灶，龍婷獲頒「觀眾最愛好聲音」。

周吉佩爆喊多謝太太粉絲

周吉佩與李佳展開兩強比併，分別獻唱《愛很簡單》及《Greatest Love Of All》，評審肥媽（Maria Cordero）看得激動落淚讚二人都唱得很好，誰獲獎都實至名歸。在「誰是冠軍」網絡投票結果，周吉佩以115分險勝李佳111分。周吉佩激動爆喊說：「我好多謝《中年好聲音》這個比賽，好多謝我太太。我諗都冇諗過有機會可以攞這個獎，因為有好多人留言同我講『要紅嘅晨早都紅咗，點會𠵱家先至紅』。但係我不想放棄，因為我真係好鍾意好鍾意唱歌。這幾年我去打工掙錢，都係為咗唱歌。行到今日，我好多謝《中年好聲音》一班兄弟姊妹，多謝所有評判，多謝我嘅粉絲。我從來都冇粉絲，這個比賽令我竟然有粉絲。」

第2輯擬增海外參賽者

無綫總經理曾志偉在節目開始前宣布開拍第2輯。問到報名要求？他笑說：「再老一點，其實最緊要大家開心，第2輯考慮加入海外參賽者，但要視乎香港的報名人數。如香港報名人數太多，海外參賽者要再等一下。」首輯《中年好聲音》收視好，志偉承認開始時沒有想到節目如此受歡迎，還有很多人說節目名老土，他們是想名字讓人感覺淺而易明，初心是幫人圓夢，讓一班中年人展現實力，可能每名參賽者都有他們的故事，加上歌曲配合引起觀眾共鳴。

無綫會否跟6強參賽者簽約？志偉說︰「這不是最重要，最緊要是他們有得着，不是要他們成為全職藝人。他們也有自己工作，不知道會否放棄，因為藝人這份工作不知道能否養活自己。這個節目是助人圓夢，不是要他們轉行。」

譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、呂方聯同肥媽、張佳添、伍仲衡、周國豐昨晚擔任評審，阿倫讚6強各有不同風格，演出經驗豐富，而且愈來愈進步，「好想多謝他們在過去逾半年付出好多及投入，有喜怒哀樂，亦給予香港人感覺，只要堅持有信心，每個人都可以圓夢」。

送演唱會飛 安撫未能入場觀眾

節目主持車婉婉、林曉峰與許文軒宣布下月13日在九展Star Hall舉行的《中年好聲音夢想成真演唱會》將加開14日日場，並在廣告時段呼籲現場觀眾買飛。昨晚有百多持票觀眾未能安排入場觀看，一度鼓譟，工作人員安排這批觀眾到隔籬廠看大電視，志偉現身安撫，並向每名觀眾送上14日加場的演唱會門票一張。