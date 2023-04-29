【開箱】《只想告訴你》 日劇故事濃縮 選角不及電影

鈴鹿央士（左）及南沙良（右）在日劇《只想告訴你》的表現，若不跟電影版比較，已算及格有餘。

【明報專訊】日本少女漫畫家椎名輕穗的經典作品《只想告訴你》，先後改編拍成電視動畫及真人版電影，直到原著在2017年結局後，影視串流平台Netflix前年終於購下動畫版權播放，再於今年3月30日推出同名日劇，讓粉絲看個夠本。

日劇全季共分12集，劇情比動畫濃縮，節奏變得明快，然而《六本木Class》鈴鹿央士及《女神的教室》南沙良扮演男女主角，外形與氣質均較遜色，難以跟電影版的三浦春馬和多部未華子相提並論。

三浦春馬無可超越

《只想告訴你》2010年已曾改編拍成電影，請來《信用欺詐師》三浦春馬與《深夜食堂》多部未華子飾演男女主角風早翔太和黑沼爽子，前者身材高佻，樣子俊朗秀氣；後者笑容甜美，演技有目共睹，早已被日迷視為「無法超越的經典」，尤其是三浦於2020年自殺身亡後，Netflix請來鈴鹿央士接棒，在日劇扮演同一角色，實在有點強人所難，就算給比下去亦屬非戰之罪。

同名動畫先後推出兩季合共38集，講述主角從相識到拍拖的經過，內容涉及漫畫的前半部分。由於忠於原著，劇情鉅細無遺，難免有點冗長；反觀日劇便濃縮得多，全劇只有12集，每集大約30分鐘，已把整套漫畫故事講完，節奏相對急促，亦無可避免地刪減大量枝節，例如翔太收養流浪狗，成為他約爽子見面的橋樑；翔太與爽子的除夕約會，亦因篇幅所限，只好匆匆收場。

跟動畫及電影一樣，日劇都是由翔太（鈴鹿央士飾）在開學日邂逅爽子（南沙良飾）說起，性格木納的她，亦被男方的開朗笑容和親切個性深深吸引，為這段校園青春愛情揭開序幕。話說爽子擁有一頭又長又黑的直髮，加上不懂交際，逐漸變得內向，從小就被同學戲稱為「貞子」，更有人穿鑿附會，說她能與靈界溝通，嚇得其他學生不敢接近。

下半場講升學可觀

升上高中之後，情况本來無變，多得翔太主動接觸，加上同班女生矢野彩音（久間田琳加飾）和吉田千鶴（中村里帆飾）愛護有加，終令爽子逐步走出陰霾，重現開朗笑容。日劇前半部分集中校園愛情，下半場講述爽子等人面對升學煩惱，則是動畫及電影從未涉獵部分，對於漫畫迷來說，最有收看價值。

《只想告訴你》故事包含主角的成長經歷、校園生活、初戀過程等不同元素，簡單來說就是年輕男女的青春印記。日劇拍得乾淨自然，精緻的畫面和優美的攝影應記一功。

演員方面，鈴鹿央士並非觀眾心目中的「撕漫男」（似是從漫畫走到現實的美男子），雖然看得出他很努力演繹翔太角色，只是珠玉在前。南沙良扮演爽子相對較易討好，加上導演刻意減少她的喊戲（動畫多得過分），觀眾較易接受。

女配角還原度最高

值得一讚的是兩名女配角：扮演彩音和千鶴的久間田琳加及中村里帆，無論外表與氣質都入型入格，對漫畫的還原度甚高，尤其是千鶴跟青梅竹馬的同學阿龍（櫻井海音飾）感情戲，日劇描寫細膩，媲美動畫但更感人，搶了主角不少風頭。