【開箱】《鬼滅之刃 刀匠村篇》 炭治郎重拾主角光環 甘露寺蜜璃性感惹爭議

【明報專訊】日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房突破400億日圓（約23.4億港元），刷新當地最高紀錄，至今無人能破。至於電視動畫第3季《鬼滅之刃 刀匠村篇》已於4月9日上架，暫時播出5集，香港觀眾可以透過影視串流平台「黃Viu」及Netflix收看，分別在於前者緊貼日本播放，後者進度較慢，截稿前只播到第3集。

戲院首播熱潮不減

為了隆重其事，《鬼滅之刃》製作公司ufotable先把第2季《遊郭篇》的第10及11集結局，以及從未曝光的《刀匠村篇》第1集，輯錄成為《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，今年2月在日本戲院首播，讓觀眾先睹為快，結果票房收逾40億日圓（約2.34億港元），證明《鬼滅之刃》熱潮不減。

《刀匠村篇》故事延續《遊郭篇》，講述鬼殺隊成員竈門炭治郎與妹妹禰豆子、隊友我妻善逸和嘴平伊之助聯手擊敗反派「上弦之陸」墮姬和妓夫太郎後，慘勝的炭治郎休養兩個月才復元，隨即接到鑄刀大師鋼鐵塚拒絕為他打造新武器的消息，唯有親赴刀匠村，請求對方回心轉意，結果遇上比墮姬和妓夫太郎更厲害的「上弦之肆」半天狗和「上弦之伍」玉壺，他倆奉「鬼王」無慘之命血洗刀匠村，重傷剛癒的炭治郎如何力敵兩大超級高手？

動作華麗超越漫畫

另一方面，無慘得悉墮姬和妓夫太郎遭斬殺後，「上弦」位置出現空缺，已令他感不滿，加上他派人尋找神秘「藍色彼岸花」多年仍毫無頭緒，更令他盛怒不已，因此半天狗和玉壺此行可謂只許成功，不許失敗。身在刀匠村的炭治郎與禰豆子首先跟半天狗交鋒，已經高下立見，全因半天狗分身有術，除了保留本體外，同時分裂出「喜、怒、哀、樂」4個分身，令炭治郎兄妹應接不暇。幸好鬼殺隊高手「霞柱」時透無一郎剛好在附近執行任務，隨即加入戰團，令到第3及4集的戰况不致一面倒。

第5集迎來今季首個高潮，刀匠村之戰的正邪角色終於齊集，時透無一郎初遇玉壺，但甫交手即處下風；另一鬼殺隊「戀柱」甘露寺蜜璃趕到增援，一出手即把半天狗的化身斬盡殺絕，鋒芒初露；炭治郎在禰豆子以血為刀「開光」，令他的黑刃變成燃燒「赫刃」，更施展絕招「日暈之龍‧頭舞」，威力媲美創出「日之呼吸」的天才劍客繼國緣壹，輕易把半天狗的3個分身同時斬首，動作華麗氣勢磅礡，畫面忠於原著之餘，震撼程度更是有過之而無不及。

還記得在《遊郭篇》結局，炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助3人攜手殺敵，藉以表達友情可貴；《刀匠村篇》焦點集中炭治郎身上，絕招「日暈之龍‧頭舞」一出，主角光環重現，粉絲應該相當滿意。今季動作場面固然精彩，新角色的性格描寫與成長經歷亦很吸引，從時透無一郎的回憶片段可見，他曾因某事導致失憶，令他對「任務」以外的一切人和事都顯得漠不關心，令人誤會他生性孤獨而冷酷，跟炭治郎最尊敬的已故「炎柱」煉獄杏壽郎待人熱情且平等個性，更是強烈對比。幸好相處數天，時透終被炭治郎的正能量和熱情感染，「你幫助別人，等於幫助自己」，期待時透與炭治郎聯手，互相補足。

另一方面，造型性感的甘露寺蜜璃在首集登場，已有全裸浸溫泉的養眼場面，一度惹起觀眾爭議，事實卻是她的打扮與經歷有莫大關係，追看下去自有分曉。而她使用皮鞭似的軟刀配合「戀之呼吸」作戰，透過電視動畫呈現比漫畫原著更具壓迫感的官能刺激，相信在《刀匠村篇》播畢後，甘露寺蜜璃的人氣將會大幅提升。