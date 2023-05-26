【開箱】續談《相撲聖殿》 勝負未分結局為續集留伏筆 觀衆吊癮

【明報專訊】昨日談到本月4日在影視串流平台Netflix首播的日劇《相撲聖殿》，講述猿櫻（一之瀨亘飾）如何從狂妄自大又只向錢看的天才型新秀，在挫折中蛻變成熱血滿瀉的相撲手。此劇有趣之處是，透過如流氓般的主角，為講求規矩與傳統的相撲界帶來衝擊；副線以反日本女性傳統的記者國島飛鳥（忽那汐里飾）來襯托；到最後猿櫻終束起頭髮回歸正道，國島也由整天喊着要返回政治組到全程投入採訪相撲新聞。

相撲世界女性有辱無榮？

相撲在日本有1500年歷史，由低至高級別分為序之口、序二段、三段、幕下、十兩、前頭、小結、關脇、大關、橫綱；「橫綱」為最高級力士代表，據悉日本相撲史僅出過72名橫綱。無論出場儀式，作賽規矩，都有嚴格規定。劇中又揭示相撲協會派系鬥爭多，有人會動用權力左右比賽。《相撲聖殿》以打破傳統為開場白，即使猿將親方曾晉身大關，也認為賽事要贏、打得精彩才最重要。國島飛鳥首天到猿將部屋，因踏上土俵而跟相撲手吵架。土俵屬力士聖域，不容女人，在外國長大的國島自然不會認同。

《相撲聖殿》對女性尤其母親形象，帶有愛恨交纏的描述，又或者在相撲世界，女性有辱無榮？國島飛鳥顛覆日本女性溫順乖巧傳統，當政治記者充滿野心，為求真相不理行規橫衝直撞，最終受挫被調職。跟政治組已婚上司出軌的她，在報社被竊竊私語，甚至受到排擠。猿櫻心儀陪酒女郎七海，由身材豐滿的寫真女郎寺本莉緒飾演，對猿櫻半真心半為財。猿櫻父親本經營壽司店，一家三口生活幸福，劇情沒細表原因，但猿櫻媽媽早苗（余貴美子飾）後來變得放蕩，更壓榨猿櫻及丈夫，每次出場都十分討厭。

虎空部屋猛將靜內，幼時受母親鼓勵，成為日後投身相撲界的重大支柱。靜內媽媽其實飽受經濟等壓力折磨，殺么子後自刎，給靜內帶來不能磨滅的創傷。龍谷部屋猛將龍貴的父親龍谷親方（岸谷五朗飾），曾享負盛名，龍貴一直活在其陰影下，即使有連勝紀錄，每次出賽還是因壓力嘔吐不止。龍谷太太彌生（仙道敦子飾）心疼兒子，安排記者翻查靜內黑歷史，要脅對方退賽；又誘惑部屋「金主」伊東（笹野高史飾），結果後者向龍谷告密，彌生被迫離家。

劇中「好女人」也許只剩下猿谷太太，一直默默支持受傷患困擾並提早退休的丈夫；還有猿將部屋女將花（小雪飾），鼓勵沒天分卻熱愛相撲的清水（染谷將太飾），又在相撲協會理事犬嶋（松尾鈴木飾）因私怨針對猿將部屋，要求撤下猿櫻時，以智謀和柔軟身段化解危機。同時劇情也告訴觀眾，花實為相撲協會主席熊田的私生女。

疑團未解 未聞開拍第2季

此劇只有8集，猿櫻從谷底反彈，成為熱血相撲手已是尾聲。結局一集，七除八扣只剩20多分鐘，講述猿櫻在新季度登場，對手正是讓他失去信心的靜內，結局卻未知勝負。吊癮之餘，首季還有很多「疑團」未解，譬如猿櫻父親究竟做了什麼，才會向兒子說不要怪責媽媽，都是他的錯？龍貴何時會跟靜內比賽，一展實力？數之不盡的問號都是開拍續集的伏筆，然而至今還未公布是否有第2季。這種處理結局手法，在串流平台影劇作品屢見不鮮，到底要收視達至哪個標準才會公布，還是有其他考量？對觀眾而言，難道兩三年後播第2季，忘了劇情又得重溫，是平台為增流量的劇情安排？翻看Netflix收視數據，每有新劇或新片上架，同系列舊作大多重返十大收視榜。為續集留伏筆的開放結局，或有頭無尾的劇情鋪排，長此下去創作可會變質？以為能累積瀏覽次數，但當觀衆厭倦，最後可能會嘗到惡果。