BKPP訪港密會「粉絲」Do姐

【明報專訊】憑泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升的泰國男星Billkin、PP Krit（兩人簡稱BKPP），本月6日及7日在港舉行兩場粉絲見面會。BKPP昨日接受本地傳媒訪問，稱期待已久在港開騷，得悉鄭裕玲（Do姐）是他們的「星級粉絲」，透露會與對方會面。

難忘布吉拍落水戲

泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》2020年推出，先後播出兩季，講述男主角對身分認同、青少年焦慮和愛情方面的故事。《以》劇播出後BKPP大受歡迎，兩人開始以「情侶檔」姿態活動，BKPP接受本地傳媒訪問時回憶《以》劇，稱最難忘是到布吉拍外景，經常擔心天氣；其中一場落水戲，二人拍足七八小時，非常難忘。首次來港開騷的BKPP表示心情興奮，沒想過有此機會。BK稱以前來港旅遊，心情輕鬆，今次來港見粉絲，則要全力以赴做足準備。他們透露在見面會除唱歌玩遊戲，還會融入香港文化，帶來不一樣的演出。被問到可知Do姐是他們的「星級粉絲」，BKPP稱已獲安排接受Do姐訪問，知道她是著名演員，很榮幸能見面。

沒計劃加成員組男團

BKPP演而優則唱，推出多首歌曲，有否想過組成男團出道？BK表示若要加入其他成員就沒想過，希望集中在二人的音樂上。BKPP合作無間，坦言非常熟悉對方個性；BK大讚PP可愛，充滿正能量，經常讓身邊的人很開心。被問到對方有沒有缺點，BK苦思一輪後說：「他有嗎？沒有缺點啊！」BK又透露PP吩咐他拿水、拿東西時的樣子特別可愛。PP也禮尚往來，大讚BK做事落力、仔細，是完美主義者，PP說：「相信每個人都有缺點，BK的缺點就是努力隱藏自己的缺點」。

記者：蘇珮欣