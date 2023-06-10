【開箱】《大俠胡金銓》 大導演啓發演員 先知確曾經來過

【明報專訊】近來在港上映的紀錄片十分熱鬧，捧走香港電影金像獎最佳電影的《給十九歲的我》鬧出連串風波；《尚未完場》在「六四」34周年當日原有3場包場放映，戲院接獲業界反映指六四日子較敏感，最終取消；最新一齣是前日在港上映的《大俠胡金銓》，談中國新派武俠片先驅與電影之作，不會捲入任何風波吧。

紀錄片分兩部曲

胡金銓1932年在北京出生及成長，1949年隻身來港，為生計曾在印刷廠當校對，擔任過廣告畫師、繪畫電影廣告，輾轉加入影壇，由美工做起，曾當演員及編劇；1966年《大醉俠》是其首部武俠片，《龍門客棧》、《俠女》、《空山靈雨》及《山中傳奇》都是其名作。其中《俠女》於1975年第28屆康城影展贏得最高技術委員會大獎，成為康城首名獲獎華人，他其後再憑《山中傳奇》在台灣金馬獎贏得最佳導演及最佳美術殊榮。胡金銓被視為新派武俠電影的先驅，對後來的導演如許鞍華、吳宇森、徐克、李安等，都有深遠影響。

《大俠胡金銓》由《最遙遠的距離》林靖傑執導，根據製作資料，後者表示本對胡金銓沒多大共鳴，他所熟悉的是楊德昌、侯孝賢等導演之作，「胡金銓的美學和新電影的美學，完全是南轅北轍。所以在我過去的刻板印象，會以為他是老派、過時、保守的，是要被推翻、揚棄的」。林靖傑稱電影學術圈對這前輩推崇備至，他卻對其毫不了解，正是拍攝這部紀錄片的起點。電影分兩部曲，現正上映的是〈第一部曲——先知曾經來過〉，以編年史方式介紹胡金銓的經典作，曾跟他合作的演員如徐楓、鄭佩佩、石雋、洪金寶、秦沛，以及導演王童、吳宇森、徐克及許鞍華等均在片中亮相。

〈第一部曲〉最深刻的有兩部分；不管在吳宇森、徐克口中，還是胡金銓前妻鍾玲與攝影師陳俊傑所說，胡金銓都是長於視覺，閱歷豐富，有深厚文化底蘊，非常細心又重視細節。譬如他的電影節奏，音樂部分受了京劇很大影響；動作方面，會利用彈牀拍攝輕功部分；至於構圖，就像一幅幅山水畫，用逆光之外，也善用煙霧製造空靈效果。胡金銓曾說，「中國畫是有很多空白部分，但正如大家所知那樣，空白在片場是製造不了的，所以就用噴煙，因為煙是沒有顏色的」。有時候製造煙霧的，不是什麽幕後工作人員，女主角徐楓或秦沛等都曾參與。

秦沛表示胡金銓剛從北京到香港，就跟他們家裏認識，他小時候還與胡合演過《馬路小天使》。後來胡拍《空山靈雨》與《山中傳奇》，邀秦沛當副導演、製片和演員，身兼多職他都一一答應，還自豪的說會用乾冰製造煙霧，效果更好，「覺得是很開心的事情」。《空》《山》兩片在韓國取景，同時拍攝，足足拍了300多天，台灣影評人焦雄屏說，徐楓演戲之外，就是在旁搧煙，因為韓國都沒有工作人員願意做。另一女主角張艾嘉每個禮拜則要到山下幫導演買《時代》周刊等外國雜誌，「因為導演太淵博了」。

〈斷腸人在天涯〉檔期未定

此片另一深刻印象是胡金銓對演員的啓發很深遠；他眼光獨到，在街上偶遇便選中本當研究助理的石雋，認定對方書生相很適合角色，一手發掘入行。石雋首次演出便在《龍門客棧》擔正，日後成為胡金銓電影的重要班底。兩人關係亦師亦友，據聞石雋現是「財團法人胡金銓導演文化藝術基金會」執行長，致力推廣及保存其作品。片中石雋重訪當日幾部主演電影的場景、看着胡導生前鏡頭分場的草稿，炯炯眼神盡是緬懷之情。徐楓也是首次拍戲便演出《龍》片，其後《俠女》更把她帶到國際舞台。片中她說導演鼓勵他們要有目標，當時在康城就想以後會否有機會拿到金棕櫚大獎，之後從演員轉型當電影監製的她，憑《霸王別姬》真的在第46屆法國康城影展拿走金棕櫚大獎。還有洪金寶，先後在《迎春閣之風波》及《忠烈圖》與胡金銓合作，據悉他從不受訪談拍攝，今次因為胡金銓才破例。

此片第二部曲名〈斷腸人在天涯〉，有關胡金銓飄泊一生無以為家，從北京、台灣、香港到美國，這樣的宿命如何反映在其作品，何時上映還未有定檔。胡的雜文曾結集成書，序言裏憶起成長地的老北京，還提到一住就40年的香港，「在這個半中半洋的社會裏，雖然日夜不停為生活奔波，但她有相當程度的自由。沒有鋪天蓋地的政治運動，也沒人灌輸你什麼思想。有人說香港的人情薄如紙，不全對。在這裏交上一個推心置腹的朋友不容易，可是真要交上一個朋友，就是一輩子的事。香港是個商業社會，『利』字當頭。但她也有商業社會的好處，買什麼東西都方便，只要你有錢。可就是賺錢不容易。離開了香港，時時想念她。我現在流浪在美國，有人問我故鄉是什麼地方，我不由自主地說：『就算香港吧』」。

上映日期：6月8日