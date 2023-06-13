林耀聲認有強迫症 顏卓靈工作復常棄讀心理學

【明報專訊】顏卓靈、林耀聲、李璨琛、余潔滢、袁富華和吳肇軒等昨日到舊北九裁判法院出席梁鴻華和陳東明聯合執導的電影《我也是》開鏡儀式。此片是真人真事改編，林耀聲演性侵犯，顏卓靈飾演評估林耀聲犯罪心理的心理學家。林耀聲戲中性侵多人，表示劇情不過分，點到即止，所以拍攝時不尷尬，最難做不是「動作」戲，而是表達角色有性障礙和強迫症。問他在現實生中可有強迫症？林耀聲說：「都有少少，好多事都要雙數，好似去廁所要用兩格廁紙，是自身問題，不影響別人，以前女朋友亦不察覺。」

余潔滢挑戰演性侵受害者

顏卓靈透露之前疫情沒有工作，報讀了心理學課程，幾經辛苦，經過三輪入學試及格被大學取錄，但因一切復常，沒時間上課而放棄，「我對這科目很有興趣，不排除將來會修讀，所以當導演找我飾演心理學家，激動到爆喊，覺得很有緣分」。

余潔滢飾演其中一名性侵受害者，「雖然有強姦場面，但事前和導演溝通過，不用裸露或性感演出。我之前與林耀聲合作過拍MV，當時好sweet，今次180度轉變，又講我之後有情緒問題，很大挑戰，第一次正式拍電影，戲分那麼沉重，所以有向戲劇老師請教」。她沒叫胞姊余香凝教路，透露對方預產期在9至10月，未知仔定女。

李璨琛為Lucy夜瞓解畫

客串的李璨琛透露未來有很多工作計劃，香港和內地都有，又計劃與太太、大女李元元（Lucy）和父母回鄉祭祖，「爺爺嫲嫲安葬在東莞鄉下，疫情多年，父母都沒回鄉；細女Sucy太細，不會同行」。說到Lucy在方東昇主持的無綫節目《好睡好起》被爆夜晚不願瞓，李璨琛說：「她見有人拍攝，好奇，以為有得玩才不肯睡覺，他們走了後不久已睡着。她現在讀下午班，10點幾先起牀，就算夜瞓都有足夠睡眠時間，小學要早起，她自然會早睡。」他稱Lucy最大問題不是夜瞓，是吃飯太慢，飯在嘴裏一分鐘都不吞下去。至於細女Sucy，李璨琛說：「我負責餵夜奶，她有時不肯飲又不肯瞓，好曳。Lucy沒呷醋，因太太懷孕時已叫她要照顧妹妹，她可能覺得多了件玩具。」

記者：柯美