【開箱】《核災日月》 役所廣司緊守崗位 還原福島核事故

【明報專訊】影視串流平台Netflix日劇《核災日月》改編自真人真事，還原311大地震引發福島核事故，描述當時核電廠員工為防止更嚴重災難而緊守崗位，過程困難重重。新劇剛於6月1日上架，由出爐康城影帝役所廣司主演，《第一刑事部的烏鴉》竹野內豐、《信用欺詐師》小日向文世等實力派演員亦參與其中。

地震海嘯破壞嚴重

《核災日月》講述2011年3月11日下午2時46分，日本宮城縣栗原市發生9級大地震，多處淪為頹垣敗瓦。地震發生後1小時，海面捲起15米高巨浪，海嘯瞬間吞沒福島核電廠，兩名員工身亡。隨着噩夢開始，核電廠冷卻系統失靈，輻射泄漏，情况一發不可收拾。

新劇主要講述地震發生後7天的故事，福島第一核電廠廠長吉田昌郎（役所廣司飾）事發時正在上班，地震發生後，他帶領大批員工撤離到廠外的隔震大樓，並在此指揮員工救災。由於海嘯淹沒了反應堆廠房及柴油發電機，核電廠1號和2號機的總控制室停電，代表所有電子儀器均無法正常運作。

身處核電廠最前線的控制室主管前島信二（竹野內豐飾），眼見反應堆壓力急速上升，必須由人手打開閥門，排出氣體，他忍痛派遣下屬做「敢死隊」執行任務，最終任務只能完成一半，因為反應堆附近幅射讀數過高，員工被迫折返。其後吉田廠長設法抽取海水冷卻反應堆，但又遇上重重困難，包括核電廠發生爆炸、抽水系統故障，加上廠房散落瓦礫，帶着高濃度的放射性物質，讓員工難以接近，救災工作舉步維艱。

從多角度描述事件

《核災日月》詳細描繪整場事故，畫面像真度極高，演員表現亦出色。役所廣司扮演吉田廠長，作為核事故現場最高話事人，負責指揮全廠人員救災，又要跟東電總公司以及相關機構聯繫。他是個精明能幹的管理層，地震及海嘯發生後，各種問題湧現，但他沒有氣餒，盡力減低傷害。這個角色十分討好，拚命守護家園，肩負事故重責，同時也是一名愛護員工的廠長，其中一幕講到政府不批准他抽取海水冷卻反應堆，吉田大罵總公司高層：「我不會關心你和政府怎樣想，我只擔心員工和自衛隊員的人身安全，大家都在竭盡全力，請你不要妨礙我們。」另一幕講述他聽取首相指示時，忽然脫掉褲子搔癢，反映他鄙視官僚主義。

過往有不少以福島核電廠事故為題材的電影和劇集，《核災日月》不同之處在於它透過多角度描述事件，包括從日本政府、原子力機構、東電總公司、核電廠員工等觀點出發，重組事發經過，好讓觀眾得悉，誰是功臣誰是罪人。外界一直指摘政府和東電失職，究竟誰要負上最大責任？劇中首相東真司（小日向文世飾）真心想救災，只是束手無策，他既不信任原子力安全廳的專家，亦對東電含糊的匯報感到生氣，因而作出一系列令民眾難以理解的官方答案，導致政府被輿論狠批。

諷刺日揆愛發脾氣

另一方面，該劇不忘諷刺日揆，當吉田廠長要求員工撤離時，東真司即時發難：「不能放棄核電廠，用你們的生命去保衛它，如果離開核電廠，東電會百分百破產。」事實上，事故早已超出東電及日本政府能力可控制的範圍，現場情况瞬息萬變，東電與政府如何應對仍無濟於事。

《核災日月》並沒把主角塑造成英雄，因為每個角色都充分表現日本人崇尚禮儀、堅守家園及工作崗位的情操。核電廠員工即使命懸一線，仍不眠不休工作，從不埋怨，甚至不願撤離。全劇除了日揆會發脾氣，幾乎每人都很冷靜。不過，該劇評價並非完全正面，全劇8集內容偏向平淡，節奏也慢，而且角色甚多，專業詞語亦不少，一般觀眾或許難以理解​。